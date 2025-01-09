Бочаров осудил аморфность чиновников от ЖКХ и бессилие УК в регионе





Губернатор Волгоградской области 9 января провел заседание оперативного штаба по вопросам ЖКХ, на котором заострил внимание на беспомощности волгоградских управляющих компаний. По словам Андрея Бочарова, прошедшие новогодние каникулы вновь продемонстрировали неспособность УК справляться с простыми задачами. Что касается чиновников, то они, по мнению главы региона, предпочитают оставаться в стороне от коммунальных проблем жителей.

– Объективно заметны серьезные различия в качестве работы управляющих компаний – в выполнении текущих задач по поддержанию порядка на закрепленных территориях, в местах общего пользования, в обеспечении функционирования внутридомового сетевого хозяйства, в реализации профилактических мероприятий, в организации работ по устранению возникающих технических инцидентов и ликвидации аварийных ситуаций, – перечислил на заседании Андрей Бочаров. – В очередной раз необходимо отметить недостаточное количество и качество подготовки специалистов и ремонтно-восстановительных бригад в целом, слабую обеспеченность техникой, оборудованием, средствами малой механизации, отсутствие ремонтных комплектов, запчастей к оборудованию.

Обратил внимание глава региона и на тот факт, что жители Волгограда зачастую не имеют возможности оперативно связаться с техническими службами многоквартирных домов и с самими управляющими компаниями. До руководства УК, напомним, не всегда удается достучаться даже журналистам.

Андрей Бочаров отметил, что и волгоградцы недостаточно активны в вопросах контроля за деятельностью УК, которые они выбирают. Подключаться к работе должны муниципальные власти, уверен губернатор.

– Обращаю внимание руководителей органов власти, органов местного самоуправления, контролирующих структур на недопустимость оставаться сторонними наблюдателями в этой ситуации. И смотреть сверху на всех участников процесса с ожиданием, что все разрешится само собой. Не разрешится, – высказался Андрей Бочаров. – Необходимо вмешиваться, и такая позиция руководителей недопустима. Необходимо прийти на помощь жильцам МКД, оказать максимальное содействие, максимально активно включиться в эту работу и оказать помощь жильцам многоквартирных домов в наведении порядка в работе управляющих компаний и в повышении качества взаимодействия между жильцами и самими управляющими компаниями.

Необходимой считает Бочаров работу с домовыми комитетами, старшими домов, подъездов, активом многоквартирных домов. Также он указал на необходимость усиления координации в организации и выполнении работ по содержанию многоквартирного жилого фонда и прилегающих территорий.

Также в ходе оперштаба Бочаров потребовал от чиновников быть готовыми к изменению погодных условий.

Напомним, губернатор Волгоградской области поручил разработать комплексный план поэтапной модернизации ЖКХ.