Общество

Волгоградцы 13 января смогут увидеть в небе яркую комету

Общество 10.01.2025 10:10
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10.01.2025 10:10


Комета C/2024 G3 (ATLAS) появилась на небосводе, но пик её яркости, когда небесное тело будет видно лучше всего, придется на 13 января. Об этом, как передает V102.RU сообщил космонавт Иван Вагнер, который находится на борту МКС.

- Январь 2025 года богат на яркие космические события. Неделю назад снимал сближение Луны и Сатурна, а уже сегодня на горизонте появилась комета C/2024 G3. Комету видно в Южном полушарии на рассвете. Пик яркости ожидается 13 января, когда она будет в перигелии - ближайшей точки орбиты к Солнцу. Хотя и сейчас уже комета достаточно яркая, - сказал Вагнер ТАСС.

Эта комета была открыта 5 апреля 2024 года системой телескопов ATLAS. Лучше всего это небесное тело будет видно жителям Южного полушария Земли. Астрономы отмечают, что если комета не испариться при приближении к Солнцу, то ее можно будет увидеть в сумеречном небе России даже без бинокля. 

Фото из архива V102.RU

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