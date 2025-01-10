Происшествия

В Волгограде камера сняла таран авто проскочившей на «красный» иномаркой

Происшествия 10.01.2025 12:00
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10.01.2025 12:00


В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 10 января, произошла жесткая авария с участием двух легковушек, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, столкновение произошло из-за того, что водитель одной из машин проигнорировал красный сигнал светофора.



ДТП произошло в 09:04 на пересечении улиц Череповецкая и Ростовская, где столкнулись Nissan Almera и «Лада Приора». В результате пострадала пассажирка иномарки - женщине понадобилась помощь медиков.

Момент столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель иномарки на скорости проезжает светофор, на котором горит красный свет, и врезался в выехавшую на перекресток «Ладу». 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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