В Волгограде камера сняла таран авто проскочившей на «красный» иномаркой

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 10 января, произошла жесткая авария с участием двух легковушек, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, столкновение произошло из-за того, что водитель одной из машин проигнорировал красный сигнал светофора.





ДТП произошло в 09:04 на пересечении улиц Череповецкая и Ростовская, где столкнулись Nissan Almera и «Лада Приора». В результате пострадала пассажирка иномарки - женщине понадобилась помощь медиков.

Момент столкновения записали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель иномарки на скорости проезжает светофор, на котором горит красный свет, и врезался в выехавшую на перекресток «Ладу».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области