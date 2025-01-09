Происшествия

Волгоградка в суде нокаутировала потерпевшую в уголовном деле

Происшествия 09.01.2025 14:56
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09.01.2025 14:56


Жительницу Волгограда, которая ударила в суде участницу процесса, приговорили к штрафу в сумме 10 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, конфликт на судебном участке №105 мирового судьи Краснооктябрьского судебного района произошел в ноябре 2023 года.

Установлено, что в ходе судебного процесса между подсудимой и потерпевшей произошел словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство сразу после окончания судебного заседания.

- Подсудимая по настоящему делу нанесла потерпевшей удар по лицу, в результате чего последняя ударилась головой о стену. Потерпевшей стало плохо в зале суда, ей была вызвана скорая медицинская помощь, - рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму в форме сотрясения головного мозга. Данные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью.  Волгоградка, которая ударила женщину, категорически все отрицала. Она утверждала, что вообще не приближалась к потерпевшей и ее не била.

Однако суд не поверил ее доводам. Дебоширку признали виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч.1 ст. 115 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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