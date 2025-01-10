Вирусолог ответил на вопрос, будет ли эпидемия метапневмовируса





Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко ответил на вопрос, стоит ли ждать новой мировой эпидемии в связи с выявлением новых случаев заболевания метапневмовирусом в Китае, Малайзии, Гонконге и Казахстане.

Как сообщает «Парламентская газета», по мнению специалиста, об опасности вируса и его превращении в пандемию на данном этапе говорить не приходится. Более того, вирусолог уверен, что метапневмовирусу приписывают не свойственный ему грозный характер.

– В отдельных СМИ проходила информация, что летальность по данному вирусу составляет 30-43 процента. Этого быть не может, – цитирует «Парламентская газета» Александра Бутенко. – Во-первых, такой летальности в принципе нет. Есть единичные исключения, это, например, вирус эболы в Африке: при определенных вспышках она достигала 96 процентов. Но даже при вспышках натуральной оспы летальность может составлять 10 процентов, при оспе обезьян – 3,4 процента. Тяжелейшая инфекция COVID по летальности не превышала пяти процентов. Учитывая ситуацию, стоит дождаться большего количества данных об этой болезни и не следует паниковать, заключил он.

В российском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае держится на контроле. По данным специалистов, наиболее подвержены и тяжело переносят заболевание дети в возрасте до одного года и пожилые люди с хроническими заболеваниями. При этом специфического лечения в данном случае нет – лишь устранение симптоматики.