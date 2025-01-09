Общество

Волгоградка отсудила у МУП «Метроэлектротранс» компенсацию за ДТП с самокатом

Общество 09.01.2025 13:07
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09.01.2025 13:07


Центральный районный суд Волгограда встал на защиту пассажирки троллейбуса, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии с самокатчиком. Как сообщили V102.RU в суде, МУП «Метроэлектротранс» и виновник аварии заплатят волгоградке компенсацию морального вреда. 

Установлено, что 26 июня 2024 года после работы женщина направлялась домой на троллейбусе №9. Водитель общественного транспорта остановился в неположенном для высадки пассажиров месте, когда потерпевшая вместе с другими людьми начала выходить из салона. В этот момент водитель электросамоката на большой скорости снес волгоградку, в результате чего она упала на асфальт и получила травмы. 

Исследовав материалы дела и медицинских справок, суд пришел к выводу, что работником МУП «Метроэлектротранс» был нарушен порядок правил остановок, в связи с чем пассажирка получила травмы. 

– Решением суда в пользу женщины с МУП «Метроэлектротранс» взыскана  компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, с Мустафы Н. - компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, – уточнили в пресс-службе суда. 

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

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