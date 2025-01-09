



Центральный районный суд Волгограда встал на защиту пассажирки троллейбуса, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии с самокатчиком. Как сообщили V102.RU в суде, МУП «Метроэлектротранс» и виновник аварии заплатят волгоградке компенсацию морального вреда.

Установлено, что 26 июня 2024 года после работы женщина направлялась домой на троллейбусе №9. Водитель общественного транспорта остановился в неположенном для высадки пассажиров месте, когда потерпевшая вместе с другими людьми начала выходить из салона. В этот момент водитель электросамоката на большой скорости снес волгоградку, в результате чего она упала на асфальт и получила травмы.

Исследовав материалы дела и медицинских справок, суд пришел к выводу, что работником МУП «Метроэлектротранс» был нарушен порядок правил остановок, в связи с чем пассажирка получила травмы.

– Решением суда в пользу женщины с МУП «Метроэлектротранс» взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, с Мустафы Н. - компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, – уточнили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.