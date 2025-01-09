В Волгоградской области отремонтируют 7 техникумов и колледжей

Десять зданий учреждений среднего профессионального образования Волгоградской области вошли в федеральную программу капитального ремонта ссузов, которая реализуется по решению Президента РФ с 2025 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, в течение двух лет в семи колледжах и техникумах будут обновлены учебные корпуса, лаборатории, мастерские, общежития.

В программу вошли образовательные учреждения, прошедшие конкурсный отбор в Минпросвещения России, и на базе которых уже созданы или будут формироваться учебно-производственные кластеры по ключевым секторам экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В настоящее время в области действуют четыре таких центра подготовки специалистов среднего звена и рабочих профессий: в металлургии, сельском хозяйстве, химической промышленности, транспорте и дорожном хозяйстве. В 2025 году будет создано еще пять кластеров – в отраслях машиностроения, строительства, АПК, туризма и сервиса, а также педагогической сфере.

Участниками программы капремонта стали Волжский политехнический техникум, Волгоградский политехнический колледж имени В.И.Вернадского, Волгоградский технический колледж, Волгоградский колледж машиностроения и связи, Волгоградский строительный техникум, Волгоградский технологический колледж, Новоаннинский сельскохозяйственный колледж. В ряде учреждений капитальный ремонт помещений и корпусов планируется осуществить в 2025 году, еще в нескольких учебных заведениях - в 2026 году, в других реконструкцию проведут в течение двух лет.

К слову, к преображению учреждений среднего образования будут привлекаться и предприятия-партнеры, для которых в том числе и готовят специалистов в колледжах и техникумах.

Фото V102.RU