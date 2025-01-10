Расследования

Оперативники волгоградского ГУ МВД в Москве нашли кошмаривших российских пенсионеров преступников

Расследования 10.01.2025 09:19
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10.01.2025 09:19


Оперативные сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вышли на след и задержали в Москве членов организованной преступной группы, которые обманывали пенсионеров в разных регионах России. Кадры задержания преступников с участием волгоградских силовиков, а также сотрудников ГУУР МВД России и бойцов спецподразделения Росгвардии сегодня, 10 января, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

– Предварительно установлено, что в Москве злоумышленники организовали кол-центры в арендованных помещениях. Они обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками различных государственных ведомств и убеждали в возможности получения компенсации за лекарственные препараты, – сообщила Волк. – Чтобы получить компенсации пенсионеры должны были якобы оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. Доверчивые граждане переводили на указанные счета свои сбережения. 

Представитель МВД России подчеркивает, что жертвами аферистов стали пожилые люди из разных регионов России. Однако выйти на след преступников, по данным ИА «Высота 102» удалось именно волгоградской полиции после обращения 91-летней жительницы Волгограда. Пожилая женщина, поверив звонившим ей членам ОПГ, перевела им сумму в размере более 60 тысяч рублей. 



Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводились в Москве. Это и позволило установить местонахождение фигурантов.

– В ходе обысков изъяты банковские карты, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – сообщает Ирина Волк. –Следователем СЧ СУ УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество совершенное в составе организованной преступной группы в особо крупном размере). Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

В настоящее время волгоградские следователи устанавливают всех возможных жертв задержанных и их соучастников.

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