Общество

Журналисты Юга России собирают деньги для пережившего трепанацию коллеги

Общество 09.01.2025 18:17
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09.01.2025 18:17


Срочная реабилитация требуется бывшему журналисту газеты «Диалог» из города Знаменска Астраханской области Владиславу Сапрыкину, которому 1 февраля исполнится всего 30 лет. В привычную жизнь молодого и цветущего мужчины в мае прошлого года ворвалась беда, в результате которой он сегодня оказался прикован к постели. Семья Владислава, где верят в его выздоровление, остро нуждается в помощи неравнодушных людей.

– Владислав родился в поселке Капустин Яр Ахтубинского района . На протяжении долгого времени он работал в редакции газеты «Диалог». К сожалению, в конце мая 2024 года с ним случилось несчастье – разрыв аневризмы головного мозга, который привел к геморрагическому инсульту с обширным поражением мозга. Врачи сделали трепанацию черепа и другие манипуляции, которые спасли ему жизнь. Его выписали из больницы, но для полного выздоровления срочно необходима длительная реабилитация, стоимость которой составляет ориентировочно порядка 1,5 миллиона рублей, – рассказали коллеги молодого журналиста из Знаменска. – На сегодня дела обстоят таким образом, что Владислав не может обслуживать себя и самостоятельно передвигаться.

Реабилитация Владу требуется в центрах Волгограда, Москвы, Казани. 

– Только 9 дней реабилитации в центре Москвы обошлись семье более чем в 227 тысяч рублей. А за осень он уже дважды побывал в столице и один раз в Казани, – продолжают коллеги Владислава. – В ближайшее время ему вновь предстоит ехать на процедуры в Москву и в Волгоград – в разных центрах специализируются на восстановлении разных функций, а далее – продолжать восстановление по тем показаниям здоровья, которые сложатся на тот момент.

Надеяться на помощь родственников Владислав не может. Дело в том, что мужчина – сирота с 12 лет. Поставить на ноги Владислава Сапрыкина надеются лишь его жена и 4-летняя дочка, а также родной дядя, который, воспитывая собственных детей, оказывает семье посильную помощь.

– Силами редакции газеты «Диалог» было решено организовать сбор добровольных пожертвований от жителей Знаменска и поселка Капустин Яр. Однако, он не покрывает в настоящее время расходов на его транспортировку и реабилитацию, включая расходы на проезд и проживание сопровождающего лица, – с сожалением констатирует руководитель издания Татьяна Землянцева.

Небольшая семья Владислава верит, что с помощью добрых людей он снова встанет на ноги.

– Влад крепкий молодой парень, жизнелюбивый и открытый. Он делает большие успехи – с каждой неделей его состояние улучшается. Теперь он уже говорит, все делает правой рукой, сам приподнимается и переворачивается в кровати. И нет никаких сомнений, что врачи поставят его на ноги, – говорит дядя Влада Павел. – Наша медицина буквально творит чудеса, сейчас есть все необходимое оборудование и отличные специалисты в Москве, Казани, Саратова, Волгограда. Однако, пребывание в таких центрах весьма недешево. 10 января он должен был ехать с Москву на очередную реабилитацию, однако собранных денег не хватило  – из нужных 300 тысяч с помощью добрых людей набрали лишь 240. Надеемся, что к февралю удастся собрать нужную сумму. Потом будем думать, где брать средства еще на три таких курса. 

Если вы захотите помочь молодому отцу и  журналисту, можно связаться с дядей Влада – Павлом – по телефону 8-905-362-34-56. На этот же номер близкие с благодарностью примут переводы средств (Сбер, Павел Вячеславович С.).

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