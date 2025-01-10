Густой туман поглотил Волгоград и область

Общество 10.01.2025 08:06
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10.01.2025 08:06
Сильный туман наблюдается сегодня, 10 января, в Волгоградской области. Ранее об этом явлении предупреждали специалисты Волгоградского ЦГМС, передает V102.RU.
При этом в регионе в ближайшие дни сохранится теплая и влажная погода. А 12 января синоптики обещают небольшой дождь.
Однако, увы, по-прежнему снега в Волгоградской области не ожидается.
Фото V102.RU
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