Общество

В ЮВО приступили к подготовке штурмовиков для выполнения задач СВО

Общество 09.01.2025 18:59
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09.01.2025 18:59


Военнослужащие штурмовых подразделений Южного военного округа, которые заключили контракт с Минобороны, приступили к первым учениям в этом году. Как сообщает V102.RU, об этом сообщили 9 января в пресс-службе военного округа. 

Бойцам предстоит отработать особенности обороны и наступления при столкновении с условным противником в ставропольском центре подготовки. Учения проходят в специальных окопах и траншеях на открытой местности и в лесополосах. 

Подготовка занимает от нескольких недель до целого месяца. За это время состав обучается владеть разными видами оружия, тактической медицине, инженерной подготовке и многим другим дисциплинам. 

По окончании обучения штурмовики проходят боевое слаживание, после чего отправляются непосредственно в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. 

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