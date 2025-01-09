В ЮВО приступили к подготовке штурмовиков для выполнения задач СВО





Военнослужащие штурмовых подразделений Южного военного округа, которые заключили контракт с Минобороны, приступили к первым учениям в этом году. Как сообщает V102.RU, об этом сообщили 9 января в пресс-службе военного округа.

Бойцам предстоит отработать особенности обороны и наступления при столкновении с условным противником в ставропольском центре подготовки. Учения проходят в специальных окопах и траншеях на открытой местности и в лесополосах.

Подготовка занимает от нескольких недель до целого месяца. За это время состав обучается владеть разными видами оружия, тактической медицине, инженерной подготовке и многим другим дисциплинам.

По окончании обучения штурмовики проходят боевое слаживание, после чего отправляются непосредственно в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.