Родители учеников школы №7 Центрального района Волгограда обратились к руководству страны с просьбой не допустить уничтожения образовательного учреждения, которое чиновники задумали присоединить к МОУ СОШ №81. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, чиновники объяснили необходимость слияния двух школ недостатком средств для финансирования учреждения.

– Нам заявили, что только путем присоединения двух школ появится возможность обеспечить социальные гарантии педагогам МОУ СОШ №7, сохранить стабильный педагогический коллектив и поддержать на должном уровне качество образования, – сообщили родители.

Однако волгоградцы считают, что обеспечение стабильного финансирования школы и так должно являться обязанностью городских властей. А слияние, уверены они, нужно только чиновникам, но никак не детям.

– Наша школа №7 носит имя Героя Советского Союза, советского летчика Павла Панина, который погиб во время Великой Отечественной войны, – говорится в обращении на имя президента России. – Во время войны он уничтожил 87 вражеских самолетов и совершил более тысячи боевых вылетов. Уничтожение нашей школы на героической сталинградской земле неприемлемо и непатриотично.





Свое обращение волгоградцы направили также и председателю партии «Единая Россия», руководителю оргкомитета по подготовке празднования 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву:

«17 июля 2022 года в Волгограде на открытии территории новой набережной у БК-31 вы сказали: «Мы воздаем дань памяти Героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто приближал Победу, кто отдал свою жизнь ради мирного и счастливого будущего!». Учащиеся нашей школы бережно хранят память о героическом прошлом нашей страны, о подвиге выпускника нашей школы Героя Советского Союза Павла Панина, чье имя носит наша школа. Просим вас, как человека, для которого патриотизм не пустые слова, обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию в нашем образовательном учреждении и не допустить уничтожения нашей малочисленной, но самодостаточной школы».

В администрации Волгограда в ответ на запрос «Высоты 102» попытались снизить градус недовольства родителей, заявив, что в связи с предстоящим слиянием школ в городе реально пострадает всего один человек. Для других – учеников и педагогов – данный процесс пройдет безболезненно, уверяют чиновники.