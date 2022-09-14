Происшествия 14.09.2022 16:18
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14.09.2022 16:18
Сомнительные продукты животного происхождения легализовал для продажи потребителям ветеринарный врач в Волгоградской области.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, данный факт был выявлен в ходе мониторинга данных системы «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов.
- Установлено, что ветеринарным врачом ГБУ ВО «Волгоградской гор СББЖ» легализовано и введено в оборот путем добавления продукции через «инвентаризацию» посредством составления актов несоответствия 7 кг тушек цыпленка-бройлера, 277 кг кисломолочной продукции, более 200 кг колбасных изделий и белее 15 тысяч штук пищевого яйца, - рассказали в ведомстве.
Данные факты, заявляют специалисты, свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения и являются нарушением ветеринарных правил.
Материалы направлены в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, а также в ветеринарную службу региона для принятия мер.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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