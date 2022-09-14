







Сомнительные продукты животного происхождения легализовал для продажи потребителям ветеринарный врач в Волгоградской области.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, данный факт был выявлен в ходе мониторинга данных системы «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов.

- Установлено, что ветеринарным врачом ГБУ ВО «Волгоградской гор СББЖ» легализовано и введено в оборот путем добавления продукции через «инвентаризацию» посредством составления актов несоответствия 7 кг тушек цыпленка-бройлера, 277 кг кисломолочной продукции, более 200 кг колбасных изделий и белее 15 тысяч штук пищевого яйца, - рассказали в ведомстве.

Данные факты, заявляют специалисты, свидетельствуют о легализации и выпуске в оборот животноводческой продукции неизвестного происхождения и являются нарушением ветеринарных правил.

Материалы направлены в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, а также в ветеринарную службу региона для принятия мер.

Фото из архива ИА «Высота 102»