ВТБ ждет снижения ключевой ставки до 7,5%

Экономика 14.09.2022 10:18 Новости компаний
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14.09.2022 10:18 Новости компаний
По прогнозам ВТБ, в пятницу Банк России на заседании совета директоров снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5%. При дальнейшем снижении темпов инфляции к концу года она может составить 7%, что станет самым низким показателем за весь 2022 год. Об этом заявил в преддверии заседания Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ.
Снижение ключевой ставки Банком России приведёт к традиционной коррекции ставок на кредитные продукты и дальнейшему росту клиентской активности. Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле-мае этого года, продления госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию, а также благодаря улучшению условий по кредитам со стороны крупнейших банков.
При этом постепенное снижение ключевой ставки уже привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений и возвращению населения к потребительской модели поведения. По итогам 2022 года портфель классических рублевых вкладов физлиц в целом России может достигнуть 32 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15% – это в два раза больше, чем год назад. При этом рынок розничного кредитования во втором полугодии может вырасти сразу в 1,5 раза – и одним из катализаторов может стать продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки.
-Июльское решение совета директоров Банка России зажгло «зеленый свет» на пути российских заемщиков к доступным кредитам. Ставки снизились до прошлогоднего уровня, что позволяет клиентам решать свои финансовые вопросы, отложенные весной. Уже в августе рост продаж был зафиксирован во всех сегментах, рынок растет несколько месяцев. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребкредитов – на 70%, автокредитов – на треть. Для стабильного развития розничного бизнеса сегодня необходима такая динамика, и обеспечить ее может низкий уровень ключевой ставки. Поэтому показатель в 7,5-7% к концу года видится нам вполне реальным, – комментирует Евгений Дячкин.
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