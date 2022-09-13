Волгоградка напала на автовышку Россетей с лопатой

Самовольное подключение к электросети в обход счетчика дорого обойдется жительнице Краснооктябрьского района Волгограда: помимо штрафа ей грозит возбуждение уголовного дела.

Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг-Волгоград», еще в январе 2022 года дом потребителя по заявке гарантирующего поставщика отключили от электроэнергии за долги в размере 60 тысяч рублей. Однако при повторной проверке выяснилось, что дом подключен напрямую к воздушной линии, минуя счетчик. Когда энергетики вновь приехали по старому адресу, чтобы отключить свет, хозяйка попыталась им помешать.

Женщина не ограничилась угрозами, схватила лопату и ударила по лобовому стеклу автовышки. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Женщину задержали.

Помимо старого долга теперь женщине придется оплатить и безучетное потребление 12 тыс. кВт*ч электроэнергии на сумму около 58 тыс. рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».