Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильон

Начальник Фроловского ОГИБДД Александр Поляков пояснил пользователям группы officialfrolovo подробности ночного ДТП.
– Водитель автомобиля покинул место происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Установлено, что автомобиль принадлежит жителю Фролово 1966 года рождения. Предположительно, за рулём мог находиться его сын. Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщил Александр Поляков.
Виновнику аварии предстоит ответить не только за бегство с места ДТП, но и возместить причиненный ущерб. К счастью, во время наезда машины на остановку и магазин там никого не было.
Фото officialfrolovo VK.