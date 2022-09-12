Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильон









Последствия ночной аварии, которая произошла сегодня в половине третьего ночи во Фролово Волгоградской области, обсуждают горожане. Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль протаранил автобусный павильон и цветочный магазин.

Начальник Фроловского ОГИБДД Александр Поляков пояснил пользователям группы officialfrolovo подробности ночного ДТП.– Водитель автомобиля покинул место происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Установлено, что автомобиль принадлежит жителю Фролово 1966 года рождения. Предположительно, за рулём мог находиться его сын. Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщил Александр Поляков.Виновнику аварии предстоит ответить не только за бегство с места ДТП, но и возместить причиненный ущерб. К счастью, во время наезда машины на остановку и магазин там никого не было.