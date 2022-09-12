Происшествия

Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильон

Происшествия 12.09.2022 20:03
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12.09.2022 20:03



Последствия ночной аварии, которая произошла сегодня в половине третьего ночи во Фролово Волгоградской области, обсуждают горожане. Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль протаранил автобусный павильон и цветочный магазин.

Начальник Фроловского ОГИБДД Александр Поляков пояснил пользователям группы officialfrolovo подробности ночного ДТП.

– Водитель автомобиля покинул место происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.  Установлено, что автомобиль принадлежит жителю Фролово 1966 года рождения. Предположительно, за рулём мог находиться его сын. Все обстоятельства ДТП выясняются, - сообщил Александр Поляков.

Виновнику аварии предстоит ответить не только за бегство с места ДТП, но и возместить причиненный ущерб. К счастью, во время наезда машины на остановку и магазин там никого не было.

Фото officialfrolovo  VK.

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