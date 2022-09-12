После аномально жаркого августа лето неожиданно оборвалось едва ли не в один день. Волгоградцы почувствовали резкое похолодание в начале сентября и вынуждены были достать с дальних полок теплые вещи.

Какая будет осень и что приготовила в этом году зима — в материале ИА «Высота 102».

Аномальные рекорды сентября





Российский климатолог из Волгограда Анатолий Судаков считает, что наступление календарной осени совпало с резким изменением погоды в Нижнем Поволжье.

— Закончился аномально жаркий август, со средней температурой превысивший норму на 4,3 °С. Причем надо отметить, что сильная жара была практически непрерывной с 28 июля по 2 сентября. В течение этого периода лишь в один день — 20 августа — максимальная суточная температура не достигала 30 °С. А 22 дня августа столбик термометра поднимался выше 34 °С с максимумом 39,3 °С 17 августа, — рассказал ученый.

Далее, отмечает Судаков, все изменилось как по мановению волшебной палочки и мы оказались в осенней реальности с перспективой недалекой зимы.

— 1 сентября в последний аномально жаркий день 2022 года, максимальная суточная температура воздуха достигла 34,7 °С, превысив среднемноголетние показатели для этих суток на 7,1 °С. А уже в середине первой декады стало явно холоднее нормы: четвертого сентября на 2,9 °С, пятого на 6,1 °С, шестого на 5,9 °С, седьмого на 7,4 °С, восьмого на 5,7 °С, девятого на 5,3 °С, десятого на 7,2 °С, одиннадцатого на 5,5 °С, — уточняет специалист.





По словам волгоградского климатолога, наступление холодного периода было связано с формированием обширного антициклона с центром над Среднеевропейской равниной. При такой ситуации, обращающиеся по часовой стрелке воздушные массы, поступают в пределы Русской равнины из акватории Северного Ледовитого океана.

— Нижнее Поволжье находится на окраине этого барического образования, поэтому вынос полярного воздуха в наш регион стал возможен, благодаря дополнительному механизму ускорения этого потока — области низкого давления над средним Уралом, где воздушные массы, напротив, обращаются против часовой стрелки вокруг центра с низким давлением, — объясняет климатолог. — Этот стационарный континентальный антициклон сформировал дополнительный воздушный поток с севера, который над волгоградской излучиной Волги поворачивает на восток. Взаимодействие двух антагонистических барических образований обусловило стабильный меридиональный перенос воздуха с севера на юг. Вследствие этого и случилось похолодание продолжительностью более одной декады.

В середине сентября, заявляет ученый, когда антициклон над Среднеевропейской равниной распадется, в Волгоград вернется относительно теплая погода, соответствующая календарной норме, то есть, в пределах 18–22 °С.

— При такой температуре, в связи с изменением направление ветра по часовой стрелке с северного на юго-западное и западное во второй половине второй декады в Волгоградской области местами прольются кратковременные дожди низкой и средней интенсивности, — прогнозирует специалист. — Жаркая погода уже не вернется. Но благодаря очень сильному прогреву дневной поверхности в августе после прекращения трансгрессии полярного воздуха в нашем регионе предельно уменьшится суточный ход температур за счет их повышения ночью до 13–19 °С. Таким образом ночи будут почти такими же теплыми, как светлая часть суток.





По мнению климатолога из Волгограда, в третьей декаде сентября погода существенно не изменится, за исключением того, что к концу месяца ночи вновь станут холоднее и суточный ход температуры станет более контрастным.

— Не следует забывать, что 23 сентября в 4 часа 3 минуты 40 секунд случится осеннее равноденствие, и астрономическая осень вступит в свои права. Однако сохранение облачной погоды будет препятствовать быстрому охлаждению земной поверхности, — сообщает Судаков.

По данным многолетних наблюдений, отмечает специалист, 20 сентября в Волгограде заканчивается период со среднесуточной температурой выше +15 °С, что означает завершение фенологического лета.

— В северо-западных районах Волгоградской области это происходит раньше: в Елани седьмого, в Урюпинске и Рудне девятого, в Даниловке и Михайловке десятого, в Иловле и Фролово двенадцатого, в Камышине и Быково шестнадцатого сентября, — рассказывает ученый. — Сентябрь достаточно стабильный по погоде месяц. Средние температуры обычно не сильно отклоняются от многолетних значений, а если это и происходит, то чаще в сторону понижения.

Климатолог поясняет, что самым холодным за период метеонаблюдений в Волгограде он (сентябрь, — Прим. ред.) был в 1973 году, когда фактическая температура месяца составила лишь 10,7 °С, что на 5,7 °С ниже среднемноголетних значений.

— В том же году 25 числа был поставлен рекорд холода для этого месяца в областном центре -3,0 °С. А самый теплый сентябрь за последние 70 лет случился в 2002 году с температурой месяца 18,4 °С и отклонением от нормы +2,5 °С. Самый жаркий день на памяти метеорологов был 2 сентября 2010 года +37,8 °С, — рассказывает Судаков. — В нынешнем году не будет не только рекордов, но и экстремальных погодных событий. Средняя температура сентября окажется немного ниже многолетней нормы, вследствие выноса в наш регион холодных воздушных масс с севера.

Ждать бабьего лета или заморозков?





Специалист подчеркивает, что уже в первой декаде октября сформируется погода бабьего лета, которое в этом году окажется достаточно длительным, но прерывистым. Температура будет в пределах нормы для этого периода, то есть 10…15 °С днем.

— А вот солнечная погода будет довольно часто сменяться осенней облачностью. Впрочем, есть большая вероятность того, что во второй половине первой декады октября, или немного позже, наступит череда солнечных дней на протяжении одного-двух синоптических периодов, то есть, от четырех до двенадцати суток, — уверен ученый. — При этом ночи станут стабильно прохладными с температурой ниже 10 °С. В северо-западных районах ночные заморозки случатся уже в середине второй — начале третьей декады. Там же в этот период вероятны затяжные дожди низкой интенсивности.

Что касается юго-восточной половины области, отмечает климатолог, то она в октябре будет находиться преимущественно под воздействием континентальных областей высокого давления над Казахстаном и над Прикамьем. В обоих сценариях осадки не предусмотрены, но в случае выхода в среднюю полосу России циклонов полярного фронта могут пройти кратковременные ливни.

— Средняя температура октября обычно редко отклоняются от многолетних значений более чем на 1,5 …2 °С. Поэтому октябрь один из наиболее предсказуемых месяцев года, — считает Анатолий Судаков. — За семьдесят лет только в одно десятилетие, в 70-е годы средняя температура этого месяца отклонилась от нормы более чем на один градус, а именно на -1,7 °С. Самым холодным октябрь в Волгограде был в 1976 году, когда среднемесячная температура составила всего 1,5 °С, на 6,2 °С ниже нормы. Это абсолютный рекорд, зафиксированный за все время метеонаблюдений в нашем городе.





Первая метеостанция, отмечает специалист, появилась в Сарепте в 1829 году. Правда, наблюдения неоднократно прерывались на месяцы, и даже годы. Самый теплый за последние 70 лет октябрь был в 1974 году — 11,8 °С, на 4,1 °С выше нормы. В тот год в октябре двумя ливнями выпало 57 миллиметров осадков — 315 % от нормы.

— В октябре, вследствие сокращения светового дня, более чем вдвое по сравнению с сентябрем и почти вчетверо по сравнению с августом снижается поступление на дневную поверхность солнечной радиации. Поэтому температурный фон в значительной степени зависит от количества накопленного ею тепла, — рассказывает ученый. — Поскольку в Нижнем Поволжье август был аномально жарким, запасов этого тепла много. И можно рассчитывать, что октябрь в юго-восточной половине Волгоградской области будет теплее среднемноголетнего значения на 1…2 °С, но при этом температурный фон от одного синоптического периода (4-6 дней) к другому будет заметно меняться.

Как уточняет климатолог, конечно циркуляционные факторы атмосферы могут внести существенные изменения. Период теплой погоды может продлить устойчивая трансгрессия тропических воздушных масс из Закавказья или Средиземноморья, как было в 2019 году, однако в нынешнем году этот сценарий маловероятен.

— В среднем же температура октября на территории нашего региона колеблется от 5,5 °С в Елани до 8,4 °С в Котельниково. Среднее ожидаемое количество осадков от 38 миллиметров в Урюпинске до 25 миллиметров в Эльтоне, — резюмирует специалист.

Трансформация ноября





Судаков утверждает, что в связи с наблюдающимся в последнее десятилетие удлинением и без того долгой волгоградской фенологической осени ноябрь становится более комфортным месяцем.

— Его средняя температура за первое десятилетие текущего века превысила норму на 1,73 °С и оказалась выше средней ноябрьской температуры предыдущего десятилетия на 3,7 °С. Во втором десятилетии ноябрь показал среднемноголетние значения температуры воздуха. Но надо учесть, что сама норма с учетом роста ноябрьских температур в последние 30 лет стала выше, — отмечает ученый.

По мнению климатолога, в ноябре дневная поверхность территории области уже остынет, а радиационный баланс приблизится к нулю. То есть количество полученной от солнца радиации и отдаваемой поверхностью в космическое пространство сравняется, хотя и останется в области слабоположительных значений. Поэтому единственным фактором формирования погоды станет атмосферная циркуляция.

— С середины прошлого десятилетия в европейско-атлантическом секторе Евразии начался меридиональный этап внутривекового климатического цикла Брикнера. Это означает, что наиболее часто погода определяется воздействием на территорию пришлых воздушных масс, движущихся в сторону Нижнего Поволжья с севера или юга в направлении близком к ходу меридиана, — рассказывает специалист. — Судя по предыдущим годам, в зимнее время преобладает трансгрессия в наш регион тропического воздуха из Средиземноморья. При сохранении этой тенденции на ближайшие два-три десятилетия в условиях продолжающегося глобального потепления ноябрь и декабрь в Волгограде окончательно перестанут быть зимними месяцами с точки зрения фенологии. Затем придет очередь января и февраля.

Дождевики или валенки?





Анатолий Судаков подчеркивает, что по данным многолетних наблюдений в сентябре, октябре, ноябре и декабре среднемесячная температура в Волгоградской области снижается на 6…8 °С по отношению к каждому предыдущему месяцу и в конце декабря выходит на зимнее плато на уровне -6…-9 °С, но в последние годы на более высоком. Возрастает и число дней без солнца. В последние три месяца года оно составляет в среднем 6, 11 и 19 в Волгограде, 8, 12 и 22 в Урюпинске и 5, 9 и 18 в Эльтоне.

— Для меридиональной эпохи атмосферной циркуляции характерно повышенное на 100-150 миллиметров, по сравнению с предыдущей и последующей зональной эпохой, количество осадков. Причем, в Нижнем Поволжье две трети их приходится на холодный период года, — поясняет ученый. — При выходе циклонов арктического фронта они могут быть в виде снега. Но такие циклоны в наш регион приходят редко. А хрестоматийный Сибирский антициклон, про который до сих пор школьникам средних классов рассказывают на уроках физической географии, с конца 80-х годов прошлого века зачах и уже не является генератором холода для европейской части России.

Волгоградский климатолог уверен, что с учетом всех перечисленных факторов виды на снежный новый год в Волгоградской области становятся иллюзорными. А вот резиновые сапоги и влагозащитные куртки приготовить надо.

Новая климатическая реальность





Специалист предсказывает, что в ближайшие месяцы также существенно повысится относительная влажность воздуха. Кстати, в Волгограде зимой он самый сырой, по сравнению с другими административными регионами области.

— Средние значения влажности в городе на Волге в ноябре составляют 86 %, в декабре — 90 %, в январе —89 %, в феврале — 88 %, в марте — 85 %. А в апреле она быстро падает до почти летних значений. Наименее влажный воздух зимой в районе поселка Эльтон. В ноябре здесь — 79 %, в декабре и январе — 84 %, в феврале — 85 %, в марте — 83 % относительной влажности, — сообщает Судаков.

Ученый отмечает, что последние зимы, когда средняя температура холодного периода в течение четырех месяцев подряд была значительно ниже нормы, мы пережили в 2011 и 2012 годах. С тех пор они становятся все мягче, и это долговременный тренд.

— Если в XX веке в декабре и январе еще наблюдался очень слабый, едва заметный, отрицательный радиационный баланс, то сейчас и в будущем территория Волгоградской области будет в течение всего года получать от солнца больше тепла, чем отдавать в космическое пространство, — отмечает климатолог. — Таким образом, она в еще большей степени станет генератором жары для других регионов. И прогревающийся над Нижнем Поволжьем воздух в условиях преобладания южной меридиональной циркуляции будет выносить тепло в среднюю полосу России, способствуя дальнейшему смягчению климата на Русской равнине.





Анатолий Судаков подчеркивает, что научный расчет погоды конкретного года за пределами десятидневного периода невозможен, но можно говорить о многолетних тенденциях изменения климатических параметров сезонов. Уже очевидно, что рост средних температур зимних месяцев в Нижнем Поволжье резко ускорился с начала XXI века.

— За период с 2000 по 2020 годы отклонение декабрьских температур от среднемноголетних значений в Волгограде составило 0,82 °С, январских 0,17 °С, февральских 0,7 °С, мартовских 1,1 °С. Во втором десятилетии рост температур уменьшился в связи с наступлением очередного меридионального этапа атмосферной циркуляции, но он не прекратился, — уточняет специалист.

По мнению ученого, впервые за период наблюдений меридиональная эпоха показывает рост среднегодовой температуры по сравнению с предшествующей ей зональной в Волгограде на 0,5 °С.

— Это говорит о том, что линейные изменения климата, связанные с глобальным потеплением, стали преобладать над естественными внутривековыми климатическими циклами. И это неопровержимое свидетельство того, что мы живем в новой климатической реальности, которая уже никогда не станет прежней, — подытоживает волгоградский климатолог.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»