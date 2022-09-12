Машина всмятку: под Волгоградом в лобовом ДТП с фурой погиб 62-летний мужчина

В Михайловском районе Волгоградской области накануне около 07.57 произошло ДТП с участием легковой иномарки и фуры. Сообщается об одном погибшем.

— По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 756 километре трассы Москва — Астрахань не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении со стороны Волгограда без изменения направления движения автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz S01 под управлением 26-летнего водителя.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии есть погибший. Водитель иномарки Ford Focus от полученных травм скончался на месте. Водителя тягача с ушибами доставили в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / Новоаннинский сегодня / t.me

Читайте также:

Иномарка вылетела с трассы: под Волгоградом столкнулись фура и легковушка