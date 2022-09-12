В Волгограде ограничат высоту новостроек 24 этажами

Главное 12.09.2022 13:29
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12.09.2022 13:29
В Волгограде решили ограничить высотность зданий 24 этажами. Как сообщает ИА «Высота 102», проект с соответствующими изменениями в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград внесен в городскую думу.
Отдельные положения этого документа, который был утвержден еще в декабре 2018 года, опротестовала прокуратура Волгограда. Изменения были разработаны и внесены в представительный орган власти администрацией города.
Так, одно из изменений касается высотной многоэтажной застройки, которая ранее не имела ограничений. Теперь в Правилах землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград этот пробел устранят.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для многоэтажной жилой застройки в Волгограде составит 24 этажа.
Напомним, что в действующих Правилах землепользования и застройки ранее были установлены ограничения по высотности только для малоэтажной и среднеэтажной застройки в 4 и 8 этажей соответственно. Они оставлены без изменения.
На основании протеста прокуратуры вносятся изменения по плотности застройки. При малоэтажном строительстве теперь максимальный процент застройки в границах земельного участка уменьшат с 60% до 40%, для среднеэтажной жилой застройки - с 50% до 40%.
- Прокуратура настаивала на корректировке коэффициента застройки (плотности застройки) с предусмотренных 0.4-0.6 %, до 0.4%. То есть максимальный процент застройки для земельных участков с видами разрешенного использования «высотная застройка» и «среднеэтажная и малоэтажная застройка» не должен превышать 0.4%, остальную часть территории должны занимать зеленые насаждения и некапитальные объекты, - пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По ее словам, Волгоградская гордума в апреле текущего года удовлетворила акт прокурорского реагирования. Администрации города было поручено в течение 6 месяцев разработать и внести на рассмотрение представительного органа местного самоуправления соответствующий проект муниципального правового акта. В настоящее время он внесен в гордуму. Его рассмотрение намечено на октябрь текущего года.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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