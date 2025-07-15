



14 июля в Центральном районе Волгограда подросток угодил под колёса иномарки. ДТП произошло вечером на ул. Набережная 62-й Армии. Школьник посчитал, что притормаживающий внедорожник его пропускает, и, не дождавшись полной остановки автомобиля, попытался перебежать дорогу. Произошедшее засняла одна из камер уличного наблюдения.







- В 18:45 водитель, управляя автомобилем Haval, напротив дома № 2 «В» по ул. 62-й Набережной Армии совершил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, от удара ребёнка отбросило на несколько метров к противоположной обочине. Лишь благодаря реакции движущегося по встречной полосе водителя, он не угодил ещё и под колёса мотоцикла.

Отметим, по информации правоохранителей, ребёнок был травмирован. Прибывавшая на место скорая помощь доставила подростка в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области