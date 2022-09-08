Актуально 08.09.2022 17:44
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08.09.2022 17:44
Работники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали победителями отборочного этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля – 2022». ВТЗ представляли инженеры отдела неразрушающих методов контроля Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин.
Первый отборочный тур профессиональных состязаний состоялся в Москве на базе научно-учебного центра «Качество». Специалисты ВТЗ проходили конкурсные испытания на знание методики применения ультразвукового метода неразрушающего контроля при производстве труб.
Отборочный тур включал теоретическую часть в виде тестирования, а также практическую, в рамках которой конкурсанты за определенное время должны были составить технологическую карту контроля на один из конкурсных образцов, выполнить контроль двух образцов со сварными соединениями в соответствии с разработанной технологической картой, оформить протоколы и дефектограммы с подробным описанием выявленных дефектов. Представители ВТЗ лучше других справились с заданиями и теперь будут представлять предприятие на финальном этапе конкурса, который состоится в Москве в конце октября 2022 года.
— Конкурсы профессионального мастерства — эффективный формат для развития компетенций сотрудников, который позволяет продемонстрировать высокий уровень знаний и умение решать нестандартные задачи. Специалисты ВТЗ отлично справились с поставленной задачей, а также обменялись опытом с лучшими представителями в области неразрушающего контроля из других отраслей и предприятий России, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ранее один из участников конкурса от ВТЗ Дмитрий Кабанов вышел в финал еще одного всероссийского конкурса по неразрушающему контролю — «Дефектоскопист-2022», финальный этап которого планируется провести также в октябре текущего года. В ноябре волжане поборются за места в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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