Происшествия

В Волгоградской области «ВАЗ» влетел в трактор: погиб мужчина

Происшествия 08.09.2022 10:19
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08.09.2022 10:19


ДТП со смертельным исходом случилось накануне в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке полиции, в восемь часов вечера «ВАЗ-2107» под управлением 46-летнего водителя двигался по автодороге к селу Катричев. 


По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора МТЗ-80 «Беларус».  В результате столкновения  трактор опрокинулся в кювет. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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