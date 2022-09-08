В Волгоградской области «ВАЗ» влетел в трактор: погиб мужчина

ДТП со смертельным исходом случилось накануне в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке полиции, в восемь часов вечера «ВАЗ-2107» под управлением 46-летнего водителя двигался по автодороге к селу Катричев.





По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора МТЗ-80 «Беларус». В результате столкновения трактор опрокинулся в кювет. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области