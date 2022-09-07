Ученые Волгограда спроектируют реконструкцию линии СТ за 45 миллионов

В Волгограде муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» подвело итоги конкурса по отбору организации, которая подготовит проект реконструкции линии скоростного трамвая и ее продления до улицы Михайлова со строительством разворотного кольца и конечной станции. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель аукциона предложил свои услуги за сумму в размере 45 000 000 рублей. Начальная стоимость контракта составляла, напомним, 63 896 164 рубля.

По итогам аукциона победителем сегодня, 7 сентября, объявили федеральный вуз – Волгоградский государственный технический университет. Отметим, что всего на конкурс поступило четыре заявки, две из которых были отклонены, а оставшиеся две рассмотрела комиссия. Второй победитель аукциона, с которым сотрудничать МУП «Метроэлектротранс» придется в случае форс-мажорных обстоятельств, готов был взять на себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации по реконструкции линии скоростного трамвая в границах от улицы Землянского до площади Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова за 47 925 000.

В качестве причины, по которой были отклонены другие две заявки (в обоих случаях организации готовы были взяться за проект за 52 000 000 рублей – Прим.ред.) стал тот факт, что представленные участниками копии выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования от 29.08.2022 № 738 не подтверждают соответствие участника закупки уровню ответственности по минимальному размеру взноса в компенсационный фонд, а также уровню ответственности по минимальному размеру взноса в компенсационный фонд.

Подготовить проект линии СТ ВолгГТУ, согласно проекту контракта, обязан будет к марту 2023 года. За 45 миллионов рублей специалисты должны продумать реконструкцию трамвайных путей наземной части СТ протяженностью 19,65 км и контактной сети протяженностью 19,61 км, а также строительство новой тяговой подстанции, реконструкцию системы водоотведения, в том числе в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе, реконструкцию платформ с установкой павильонов и строительство диспетчерской станции на улице Михайлова.

Подробнее о планах по продлению и обновлению линии СТ редакция "Высоты 102" сообщала ранее.