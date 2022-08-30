Происшествия

«МЭТ» за 63 млн продлит на север Волгограда линию СТ. Пока только на бумаге

Происшествия 30.08.2022 19:25
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30.08.2022 19:25


Волгоградское муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» 1 сентября подведет итоги конкурса по отбору подрядной компании, которая выполнит инженерные изыскания, а также подготовит проект реконструкции линии скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на конкурсную документацию, речь идет об участке СТ в границах улицы Землянского до площади Дзержинского с последующим продлением линии до улицы Михайлова.

Согласно сайту госзакупок, конкурс по отбору подрядной компании был объявлен МУП «МЭТ» 22 августа. Проектирование и разработка документации будут проведены в рамках стратегии развития городского наземного электрического транспорта в Волгограде, утвержденной распоряжением департамента городского хозяйства в апреле 2018 года.

Корреспонденты информагентства изучили представленные документы. Рассказываем, что ждет линию СТ в обозримом будущем. 

Основная цель разработки проектно-сметной документации состоит в улучшении качественных характеристик и эксплуатационных показателей работы линии скоростного трамвая Волгограда в границах улица Землянского – площадь Дзержинского с продлением трамвайной линии до улицы Михайлова, – говорится в опубликованных документах. – Для достижения поставленной цели одной из задач проекта является оптимизация длины указанного участка линии скоростного трамвая, с устройством разворотного кольца на ул. Михайлова. Результатом поставленной цели и задачи является удовлетворение потребностей жителей Волгограда в транспортном обслуживании и повышение социальной, экономической привлекательности Волгограда, как крупного мегаполиса Южного федерального округа. Для достижения результата подрядчиком должны быть использованы  современные, эффективные функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические  и экономически выгодные для заказчика решения.


Заключив контракт с муниципальным предприятием на сумму 63 896 164 рублей, победитель аукциона должен провести инженерные изыскания,  спроектировать планировку территории и ее межевание, разработать проектную документацию и сметы,  провести госэкспертизу проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий. По итогу подрядчик должен предоставить заказчику готовую рабочую документацию. 

В описании закупки, кроме прочего, содержится информация о том, какие работы предстоит спроектировать. Так, в рамках реконструкции линии СТ планируется: 

  • реконструкция трамвайных путей наземной части протяженностью 19,65 км; 
  • реконструкция контактной сети наземной части скоростного трамвая протяженностью 19,61 км; 
  • устройство кабельных линий постоянного и переменного тока; 
  • строительство новой тяговой подстанции;
  • реконструкция системы водоотведения, в том числе насосного оборудования, на участке трамвайного пути в транспортном тоннеле скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе; 
  • реконструкция посадочных платформ с установкой павильонов и соблюдением требований к обеспечению доступа маломобильных групп населения;
  • реконструкция системы видеонаблюдения; 
  • строительство диспетчерской станции на улице Михайлова.

Проектная документация не будет включать в себя реконструкцию контактной сети в границах от улицы Шурухина до остановки «14-я Гимназия», за исключением демонтажа старых опор. Кроме того, не предусматривается реконструкция трамвайных путей в границах от улицы Шурухина до остановки «Завод «Барикады».


В рамках реконструкции линии СТ на севере Волгограда планируется устройство съезда на улицу Штеменко при движении трамвая со стороны улицы Землянского. В зоне жилой застройки  должно быть предусмотрено покрытие с шумозащитой и виброзащитой с устройством участков бесстыкового пути со сваркой стыков алюмотермитным способом. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть на перекрестках, переездах и переходах через трамвайные пути устройство резинокордового покрытия, железобетонных и чугунных плит, а также асфальтового покрытия с монтажом резинотехнического бруса. 

На участке в границах от площади Дзержинского до улицы Михайлова проектировщики должны предусмотреть строительство двух остановок трамвая по обе стороны пути и платформы конечной станции. В зоне остановок для безопасности пассажиров должны быть спроектированы ограждения. 

Что касается строительства новой конечной станции, то здесь подрядчику предстоит спроектировать и просчитать стоимость строительства здания диспетчерской, обустройства пешеходных переходов в зоне посадки и высадки пассажиров, устройство площадки для посадки и высадки пассажиров, разворота и межрейсового отстоя пригородных автобусов, а также благоустройства территории. 

Срок выполнения работ по контракту, который муниципальное предприятие заключит с победителем конкурса, – до 31 марта 2023 года. 

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