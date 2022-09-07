Не поделили женщину: в МВД прокомментировали видео со стрельбой на юге Волгограда

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» прокомментировали инцидент, случившийся накануне в Кировском районе областного центра. Напомним, что очевидцы сняли на видео момент стрельбы неизвестным мужчиной.

Как рассказали информагентству в пресс-службе главка полиции, сотрудниками отдела полиции №7 УМВД России Волгограду проводится доследственная проверка. В результате стрельбы, как выяснилось, один из участников конфликта получил ранения.

– 6 сентября между двумя жителями Кировского района на улице возник бытовой конфликт. Его причиной явилась женщина: один из мужчин ранее состоял с ней в отношениях и, встретив ее на улице в компании другого волгоградца, решил с ней продолжить выяснение отношений. Однако спокойного разговора не получилось, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку и применение одним из них пневматического оружия, – сообщили в региональном главке МВД. – В результате 35-летний участник конфликта получил телесные повреждения, степень тяжести которых установит судебно-медицинская экспертиза.

По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Действиям 35-летнего владельца пневматического оружия, применившего его в общественном месте, также будет дана юридическая оценка.