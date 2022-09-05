Сбер заявил, что с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%





Первый зампред Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал журналистам, что с начала текущего года розничный кредитный портфель банка вырос на 5,1%, об этом сообщил Интерфакс.

-Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%), - сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума.

По его словам, максимальный объем выдачи потребительских кредитов произошёл в августе. Произошло это после снижения ставок и смягчения требований заемщиков.

Напомним, что Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов физлицам по РСБУ почти на 26% - до 10,7 трлн рублей. По МСФО розничный кредитный портфель в 2021 году вырос тоже на 26% - до 11,5 трлн рублей.



