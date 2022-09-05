Сбер заявил, что с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%

Экономика 05.09.2022 10:04 Новости компаний
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05.09.2022 10:04 Новости компаний
Первый зампред Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал журналистам, что с начала текущего года розничный кредитный портфель банка вырос на 5,1%, об этом сообщил Интерфакс.
-Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%), - сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума.
По его словам, максимальный объем выдачи потребительских кредитов произошёл в августе. Произошло это после снижения ставок и смягчения требований заемщиков.
Напомним, что Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов физлицам по РСБУ почти на 26% - до 10,7 трлн рублей. По МСФО розничный кредитный портфель в 2021 году вырос тоже на 26% - до 11,5 трлн рублей.
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