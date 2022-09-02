







Сбербанк предоставил финансовую поддержку крупному овощеводческому комплексу ООО «СП Дядя Ваня Девелей». Агропредприятие находится в Среднеахтубинском районе Волгоградской области и занимается выращиванием овощей. Кредитный транш в размере 100 миллионов рублей выделен в рамках программы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.

Сельхозпредприятие занимает более 550 гектаров земли. Овощи, выращенные в хозяйстве, перерабатываются и консервируются на комбинате, также входящим в холдинг «Дядя Ваня». Выделенные Сбербанком кредитные средства направлены на пополнение оборотных средств и будут способствовать дальнейшему развитию агропредприятия.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:





«Аграрная отрасль – один из ключевых сегментов экономики Волгоградской области. Сбербанк заинтересован в развитии сельскохозяйственного бизнеса нашего региона. В текущем году только малым фермерским хозяйствам региона, занятым в сфере АПК, было направлено более 2,9 млрд рублей. Более 200 сельхозпредприятий получили финансовую поддержку в рамках льготного кредитования. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальные условия финансирования, а также предоставляем специальные банковские сервисы, которые способствуют эффективному развитию наших клиентов».





Сергей Чумаков, генеральный директор ООО «СП Дядя Ваня Девелей»:





«Благодаря в том числе и финансовой поддержке Сбербанка, наше предприятие является одним из лидеров по производству овощей в ЮФО. Продукция, выращенная на заволжских полях, реализуется под брендом «Дядя Ваня» в федеральных торговых сетях далеко за пределами Волгоградской области. Развивать овощеводство и выращивать продукцию, соответствующую мировым стандартам – это одна из целей, которую мы ставим перед собой. На сегодняшний день мы пользуемся целым спектром банковских продуктов, помогающим нам решать стратегические и повседневные производственные задачи».











