В Волгограде подросток воткнул нож в сверстника в бане

В Волгограде перед судом предстанет подросток, который едва не отправил на тот свет своего знакомого. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следователи закончили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

18 июля этого года 17-летний молодой человек отдыхал в компании своих сверстников в бане на ул. Кабардинская. В какой-то момент между подростками возник словесный конфликт, переросший в драку, «уладить» которую подозреваемый решил, используя нож.

Подросток нанес своему 18-летнему оппоненту один удар, причинив ему проникающее колото-резаное ранение груди. После драки молодому парню вызвали скорую медицинскую помощь, а сам виновник убежал и избавился от ножа.

К счастью, получивший ножевое ранение волгоградец выжил. Впоследствии было найдено и орудие преступления.