Расследования

Пять участников массовой драки между армянами и курдами арестованы под Волгоградом

Расследования 02.09.2022 06:50
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02.09.2022 06:50


В Калачевском районе Волгоградской области мировой суд заключил под стражу пятерых участников массовой драки между армянами и курдами в селе Мариновка, случившейся 28 августа. Напомним, что в ходе конфликта его участники применили травматическое оружие. Перед судом предстали 30-летний Андрей Проскуринов, 46-летний Бениамин Топакян, 49-летний Артак Карикосян, 50-летний Эдуард Арутюнян и 45-летний Карен Топакян. Правоохранители полагают, что в день конфликта некоторые его участники могли находиться под воздействием алкоголя и наркотических или психотропных веществ. При этом учиненные ими на дороге разборки привели к затруднениям движения транспорта. 

На суде прозвучала информация и о том, кто именно открыл стрельбу в ходе драки. 

– 30-летний Андрей Проскуринов осуществлял стрельбу из огнестрельного оружия ограниченного поражения на пересечении улиц Молодежная и Коммунистическая в селе Мариновка, от доставления в отдел полиции отказался. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей с конфискацией огнестрельного оружия, а также административный арест на семь суток, – сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – 46-летний Бениамин Топакян привлечен к ответственности за незаконную передачу оружия и участие в конфликте, создававшем препятствия на дороге. У Топакяна также изъято оружие, назначен штраф в размере 5000 рублей и арест на 15 суток. 

49-летний Артак Киракосян признан виновным в невыполнении законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также в участии во встрече между гражданами курдской и армянской национальностей  по урегулированию возникшего между ними конфликта. Ему назначен арест на 15 суток. 

– По совокупности на 16 суток отправлен под стражу 50-летний Эдуард Арутюнян за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, а также за участие в конфликте, – продолжают в пресс-службе, – 15 уток ареста и штраф в размере 5000 рублей назначены и 45-летнему Карену Топакяну за аналогичные деяния. 


Ранее сообщалось, что всего на разборки, возникшие из-за дорожного конфликта, в Мариновке собралось около 70 человек, однако непосредственно в потасовке участвовали около 15 человек. Конфликт был погашен благодаря вмешательству правоохранительных органов.

Сотрудниками Отдела МВД России по Калачевскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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