Съехалось около 70 человек: полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки под Волгоградом

Сотрудниками Отдела МВД России по Калачевскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей 28 августа в поселке Мариновка. Как сообщает ИА «Высота 102», ее участниками стали как минимум 15 человек. Предварительная причина конфликта, в ходе которого участниками было применено оружие, – дорожные разборки.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 29 августа в полицию поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение четверых жителей Калачевского района с травмами, причиненными в том числе из травматического оружия. Однако от госпитализации раненые отказались.

– В ходе проведения проверки установлено, что 28 августа в поселке Мариновка между группой мужчин в количестве около 15 человек произошла драка из-за конфликта, возникшего ранее из-за спорной ситуации на дороге, – сообщили в главке МВД. – По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.

– Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и личности остальных участников конфликта, – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отметим, что о происшествии в Калачевском районе сообщил в социальных сетях также общественник Алексей Ульянов. По его словам, дорожный конфликт, приведший позднее к массовой драке, произошел на мосту с реверсивным движением рядом с поселком Мариновка.

– На мосту не разъехались двое граждан РФ. Возник конфликт, который решили усугубить, назначив дополнительную встречу на 29 августа в 16.30 возле поселка Мариновка на перекрёстке, – делится информацией общественник, добавляя, что на разборки съехались не менее 70 человек.

Фото и видео: Алексей Ульянов / ulianov24.livejournal.com