Происшествия

Как будто и не тормозил: опубликовано видео жесткого ДТП на проспекте Жукова

Происшествия 01.09.2022 14:59
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01.09.2022 14:59


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео, на котором запечатлен момент жесткого дорожно-транспортного происшествия на проспекте Жукова. Напомним, что в полдень 1 сентября на одной из ключевых дорог областного центра протаранил две машины и перевернулся на бок Renault Duster.


Судя по кадрам, предоставленным полицейскими, 62-летний водитель иномарки, направлявшийся по проспекту в сторону улицы Землячки, будто бы и не пытался тормозить. Однако, как стало известно информагентству, мужчина уверяет в обратном. 

Напомним, что в результате аварии пострадали еще два автомобиля, стоявшие на светофоре. Первым под ударом оказался Renault Logan, который по инерции отбросило на Volkswagen Jetta. Никто из людей не пострадал. 

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