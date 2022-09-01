В Дзержинском районе Волгограда водитель Renault Duster не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась на бок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 12.00 на проспекте Жукова.

– По предварительным данным, в 12.00 60-летний водитель кроссовера двигался по проспекту Жукова со стороны улицы Хорошева в сторону улицы Землячки. Напротив дома №163 по проспекту Жукова мужчина не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Renault Logan под управлением 49-летнего водителя, – сообщили обстоятельства ДТП информагентству в главке полиции. – От удара Renault Logan совершил наезд на автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находилась 62-летняя женщина.





По сведениям полицейских, никто из людей в результате аварии не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области