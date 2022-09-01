Происшествия

На проспекте Жукова в Волгограде Renault Duster завалился на бок после тарана двух иномарок

Происшествия 01.09.2022 13:07
0
01.09.2022 13:07


В Дзержинском районе Волгограда водитель Renault Duster не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась на бок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 12.00 на проспекте Жукова. 

– По предварительным данным, в 12.00 60-летний водитель кроссовера двигался по проспекту Жукова со стороны улицы Хорошева в сторону улицы Землячки. Напротив дома №163 по проспекту Жукова мужчина не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Renault Logan под управлением 49-летнего водителя, – сообщили обстоятельства ДТП информагентству в главке полиции. – От удара Renault Logan совершил наезд на автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находилась 62-летняя женщина. 


По сведениям полицейских, никто из людей в результате аварии не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.09.2022 14:59
Происшествия 01.09.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 11:56
Происшествия 01.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:47
Происшествия 01.09.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:27
Происшествия 01.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 20:01
Происшествия 31.08.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 19:21
Происшествия 31.08.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 18:27
Происшествия 31.08.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:57
Происшествия 31.08.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 13:53
Происшествия 31.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 12:45
Происшествия 31.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:40
Происшествия 31.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:22
Происшествия 31.08.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 09:52
Происшествия 31.08.2022 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
Как будто и не тормозил: опубликовано видео жесткого ДТП на проспекте ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностямиСмотреть фотографии
14:31
Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школахСмотреть фотографии
14:30
Мэрия Волжского берет в долг 200 миллионовСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернаторомСмотреть фотографии
13:32
Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав сироты в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
На проспекте Жукова в Волгограде Renault Duster завалился на бок после тарана двух иномарокСмотреть фотографии
12:50
ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациямиСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцам рассказали, за что им могут отключить свет и откуда у должников «лишние» цифрыСмотреть фотографии
11:56
Есть надежда: врачи согласовали лечение пострадавших в ДТП под Волгоградом детей с коллегами из МосквыСмотреть фотографии
11:37
Паста «Итальянский сувенир» и борщ «Брутальный»: чем будут кормить школьников в новом учебном году?Смотреть фотографии
10:37
Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °ССмотреть фотографии
10:14
Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионовСмотреть фотографии
09:36
МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах обошлись без массовых линеекСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчинуСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде дерево рухнуло на балкон 4-этажкиСмотреть фотографии
08:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в КотельниковоСмотреть фотографии
08:11
Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейкуСмотреть фотографии
06:00
Власти Михайловки объяснились по поводу прохудившейся крыши нового детсадаСмотреть фотографии
21:52
Матерился и пытался драться: волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе № 15АСмотреть фотографии
21:20
Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытияСмотреть фотографии
20:01
В Волжском из элитной высотки эвакуировали 30 человек: видео пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Огонь возрождается и идет по пятам: под Волгоградом ландшафтные пожары снова выжигают поля – репортажСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В небе над Волгоградом 10 сентября пролетят реактивные самолетыСмотреть фотографии
18:27
Пострадавших в ДТП жителей Уфы и Самары перевели в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
18:06
Детский фонд помог в Волгоградской области собрать детей из Донбасса в школуСмотреть фотографии
17:30
Ядовитые пауки каракурты искусали за лето 26 жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенкомСмотреть фотографии
 