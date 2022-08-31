В Волгоградской области 44 ребенка из Донбасса, проживающие в Волгоградской области, получили портфели к 1 сентября от регионального отделения Российского детского фонда. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня новые яркие ранцы для детей были переданы в четыре пункта временного размещения беженцев в районах Волгограда, а также в городе Волжском и в Городищенском районе. Кроме того, родителям 13 первоклассников Детфонд вручил сертификаты номиналом 5000 рублей на покупку в «Детском мире».

– За прошедшие полгода мы сдружились с семьями из народных республик. Мы оказывали различную помощь, в которой они нуждались, и продолжаем эту работу. Также активисты нашего фонда в течение всего лета принимали участие в организации для детей из ЛДНР праздничных мероприятий с конкурсами и подарками, – говорит председатель регионального отделения Детского фонда Ирина Соловьева. – Но беззаботная летняя пора для детворы закончилась, впереди – начало учебного года. Мы знаем, что подготовка к школе требует от родителей много сил и финансовых вложений. Поэтому мы снова решили поддержать гостей волгоградского края, которые вынужденно находятся так далеко от своих домов. Желаем ребятам успехов в учебе и приносить из школы в наших портфелях побольше пятерок.

Волгоградское отделение Детского фонда с зимы, когда в регион прибыли первые беженцы из ЛНР и ДНР, проводит благотворительный денежный сбор. По решению руководства области Детфонд совместно с региональным комитетом соцзащиты населения являются координаторами по распределению поступающей финансовой помощи.

Как рассказали в отделении Детского фонда ИА «Высота 102», благодаря активной помощи жителей региона и коллективов предприятий семьи беженцев получили сертификаты на покупку предметов первой необходимости. Весной школьники из народных республик отдохнули в волгоградском лагере. Фонд оказал финансовую помощь гражданам республик в оформлении документов, необходимых им для трудоустройства в регионе или получения гражданства РФ. Волгоградское отделение РДФ также участвовало в ряде акций по отправке на Донбасс гуманитарных грузов.

Реквизиты и контактные данные для оказания благотворительной помощи.