В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метра

Экология 31.08.2022 14:23
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31.08.2022 14:23
Почти 3 млн кубометров воды поступили в августе в Каширинский и Краснослободский тракты Волго-Ахтубинской поймы. Это позволяет напитать основные артерии, испытывающие дефицит ресурса в засушливый меженный период, повысить уровень до нормальных среднегодовых отметок, рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды.
Так, ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» провело закачку 1 млн кубометров в Каширинский тракт, 1,944 млн кубометров — в Краснослободский, оттуда уже вода зашла в ерики и озёра поймы. К примеру, только в ерике Верблюд уровень воды поднялся на 1,5 м.
Всего на искусственное заполнение ериков Среднеахтубинскому району выделено 15 миллионов рублей из регионального бюджета по линии комитета сельского хозяйства благодаря заключенному ранее трёхстороннему соглашению.
В 2022 году в бюджете Волгоградской области предусмотрены 55 млн руб. на дополнительные мероприятия по обводнению — помимо Среднеахтубинского района они проводятся в Палласовском, Ленинском и Светлоярском районах.
Отметим, искусственная подкачка воды проводится в пик летней жары, когда опускаются грунтовые воды. Из-за сложных погодных условий в меженный период у жителей пересыхают колодцы и скважины.
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