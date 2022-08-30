В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителей





В минувшее воскресенье в Волгограде прошел смотр короткометражных фильмов от Фестиваля уличного кино и онлайн-кинотеатра KION, который является частью экосистемы МТС. Жители города увидели режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Фестиваль уличного кино — крупнейший смотр короткометражного кино под открытым небом в стране. 9-й сезон стартовал 29 июня в Москве и продлится до конца сентября. Показы уже прошли более чем в 700 городах, где сотни тысяч зрителей вышли на улицы, чтобы увидеть лучшие российские короткометражки последних лет и выбрать победителя сезона 2022, который получит грант в размере 1 500 000 рублей на разработку полнометражного дебюта.

В Волгограде Фестиваль проходил на площади у музея «Россия — моя история», показ посетили больше 700 горожан. Там были представлены 9 фильмов конкурсной программы этого года, а самые популярные короткометражки предыдущих сезонов доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION.

— Волгоградскую область с уверенностью можно назвать городом кинематографа, так как здесь разворачивались действия многих советских и российских фильмов, повествующих об исторических событиях. Здесь родились десятки талантливых актеров, музыкантов, певцов и комиков, которых сейчас знают не только в России, но и во всем мире. Среди них звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская, актер фильма «Аритмия» Александр Яценко, актриса Вера Сотникова. Формат фестиваля позволяет познакомить волгоградцев с талантами в современном российском короткометражном кино, и мы рады, что жители региона смогли оценить конкурсную программу и проголосовать за лучшую, по их мнению, работу. А для любителей короткометражного кино самые яркие конкурсные работы фестиваля прошлых лет доступны в онлайн-кинотеатре KION, — отметила руководитель по маркетингу филиала МТС в Волгоградской области Елена Глушенкова.