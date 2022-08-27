Происшествия

«Дала порулить»: под Волгоградом бабушка едва не угробила 14-летнего внука в ДТП

Происшествия 27.08.2022 11:55
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27.08.2022 11:55



67-летняя женщина, неосмотрительно доверившая управление своим автомобилем 14-летнему внуку, едва не погубила родного человека. Как сообщили  ИА «Высота 102» В ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в пятом часу вечера. По данным информагентства, пенсионерка решила поучить своего внука вождению и позволила ему сесть за руль «ВАЗ-11113» на дороге Качалинская-Гумрак. Мальчик поворачивал на грунтовую дорогу и машина врезалась в «Хенд Сонату» под управлением 51-летнего водителя.

Столкновение было таким сильным, что одни из машин перевернулась. В результате ДТП оба водителя и 67-летняя бабушка были доставлены в больницу.

В облкомздраве пояснили, что подростка госпитализировали в больницу №7, он помещен в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Его бабушка после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение. Второй водитель от госпитализации отказался.

Между тем, женщине грозит лишение прав за передачу управления автомобилем несовершеннолетнему.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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