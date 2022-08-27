







67-летняя женщина, неосмотрительно доверившая управление своим автомобилем 14-летнему внуку, едва не погубила родного человека. Как сообщили ИА «Высота 102» В ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в пятом часу вечера. По данным информагентства, пенсионерка решила поучить своего внука вождению и позволила ему сесть за руль «ВАЗ-11113» на дороге Качалинская-Гумрак. Мальчик поворачивал на грунтовую дорогу и машина врезалась в «Хенд Сонату» под управлением 51-летнего водителя.





Столкновение было таким сильным, что одни из машин перевернулась. В результате ДТП оба водителя и 67-летняя бабушка были доставлены в больницу.







В облкомздраве пояснили, что подростка госпитализировали в больницу №7, он помещен в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Его бабушка после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение. Второй водитель от госпитализации отказался.





Между тем, женщине грозит лишение прав за передачу управления автомобилем несовершеннолетнему.