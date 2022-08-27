На трассе «Волгоград-Москва» столкнулись две фуры









В Волгоградской области два грузовика не поделили дорогу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне утром в Михайловском районе. По предварительным данным, в 07-40 час. на 778 км. ФАД Р-22 «Каспий» 52-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «Рено» с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию.







В результате фура протаранила «КАМАЗ», который двигался впереди в попутном направлении. Водитель автомашины «Рено» с травмами доставлен в больницу.