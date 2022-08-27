В Волгоградской области из-за дикого зверя два человека попали в больницу

Расследования 27.08.2022 09:54
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27.08.2022 09:54
В Волгоградской области из-за животного, которое выбежало на дорогу, перевернулась иномарка – двое пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла около часа ночи на 6 км. автодороги «Елань-Журавка».
Иномарка «Киа Сид» под управлением 21-летнего водителя пыталась объехать зверя, но машина потеряла управление и вылетела с дороги, перевернувшись. В больницу с травмами были доставлены водитель и 20-летняя пассажирка.
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