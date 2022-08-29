Абразивный завод инвестирует в благоприятную зеленую городскую среду









Волжский абразивный завод завершил исследовательские работы, направленные на минимизацию негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ от производства карбида кремния в атмосферный воздух города Волжского.

Работы проводились в тесном сотрудничестве с волгоградской проектной организацией ООО «Волгограднефтепроект». Стоимость исследовательских работ внушительная - 9 млн. рублей. Разработаны основные технические решения, которые позволят повысить эффективность работы системы удаления дымовых газов, выделяемых при плавке и воздушном охлаждении самоходных печей карбида кремния через существующие дымовые трубы, а также в работе заложены принципы по выполнению первого этапа увеличения напора дымовых труб и улучшения дымоудаления газов.









Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, на многочисленные санкции против Российской Федерации и мораторий правительства России на проведение плановых проверок юридических лиц в 2022 году, Волжский абразивный завод, являясь ответственным природопользователем и социально направленным бизнесом, продолжает повышать свою экологическую эффективность и инвестирует собственные средства в экологические программы.

В первом полугодии 2022 года проведены работы по монтажу нового газоочистного оборудования в цехе механической обработки абразивных изделий стоимостью более 2 млн рублей.

Для улучшения рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе от водного охлаждения самоходных печей карбида кремния выполнены на 85% работы по модернизации воздуховодов системы газоочистки от четырех душирующих камер, с направлением промышленных выбросов в вытяжную трубу высотой 90 м. Уже на текущий момент затрачено на выполнение данного мероприятия 40 млн рублей. В октябре 2022 года мероприятие будет завершено.

До конца 2022 года будут еще проведены ряд природоохранных мероприятий по замене газоочистного оборудования и озеленению санитарно-защитной зоны предприятия стоимостью порядка 17 млн рублей. Запущен проект «Карборундовый щит» по созданию зеленого пояса и восстановлению зеленных насаждений в санитарно-защитной зоне предприятия, что позволит увеличить поглощение углекислого газа, снизит углеродный след и создаст благоприятную и комфортную среду в городе.



