Экология

Абразивный завод инвестирует в благоприятную зеленую городскую среду

Экология 29.08.2022 09:51 Новости компаний
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29.08.2022 09:51 Новости компаний



Волжский абразивный завод завершил исследовательские работы, направленные на  минимизацию негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ от производства карбида кремния в атмосферный воздух города Волжского. 
Работы проводились в тесном сотрудничестве с волгоградской проектной организацией ООО «Волгограднефтепроект». Стоимость исследовательских работ внушительная -  9 млн. рублей.  Разработаны основные технические решения, которые позволят повысить  эффективность работы системы удаления дымовых газов, выделяемых при плавке и воздушном охлаждении самоходных печей карбида кремния через существующие дымовые трубы, а также в работе заложены принципы по выполнению первого этапа  увеличения напора дымовых труб и улучшения дымоудаления газов. 


 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, на многочисленные  санкции  против Российской Федерации и мораторий правительства России на проведение плановых проверок юридических лиц в 2022 году, Волжский абразивный завод, являясь ответственным природопользователем и социально направленным бизнесом, продолжает повышать свою экологическую эффективность и инвестирует собственные средства в экологические программы. 
В первом полугодии 2022 года проведены работы по монтажу нового газоочистного оборудования  в цехе механической обработки абразивных изделий стоимостью более 2 млн рублей.  
Для улучшения рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе от водного охлаждения самоходных  печей карбида кремния  выполнены на 85% работы по модернизации воздуховодов системы газоочистки от четырех  душирующих камер,  с направлением  промышленных выбросов в вытяжную трубу высотой 90 м.  Уже на текущий момент затрачено на выполнение данного мероприятия 40 млн рублей. В октябре 2022 года мероприятие будет завершено. 
 
До конца  2022 года будут еще проведены  ряд природоохранных мероприятий по замене газоочистного оборудования и  озеленению санитарно-защитной зоны предприятия  стоимостью порядка 17 млн рублей. Запущен проект «Карборундовый щит» по созданию зеленого пояса  и восстановлению зеленных насаждений в санитарно-защитной зоне предприятия, что позволит увеличить поглощение углекислого газа, снизит углеродный след и создаст благоприятную и комфортную среду в городе. 

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