Расследования

Волжанка, оставившая на неделю дочь без еды, может сесть за покушение на убийство

Расследования 08.04.2022 13:12
08.04.2022 13:12


Жительницу Волгоградской области, запершую в квартире без еды 9-летнюю дочь, могут посадить за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, следователи готовятся к возбуждению дела по части 2 статьи 105 УК РФ.  

Напомним, что в одной из квартир многоквартирного дома в городе Волжском 23 марта благодаря соседям была найдена в полном одиночестве  9-летняя школьница.  Как выяснили представители ГУ МВД России по Волгоградской области, девочка, начиная с 16 марта оставалась дома одна. Из еды мать, уехавшая в Волгоград 16 марта, оставила ей  лишь две пачки лапши и батон хлеб. 

— 30-летняя подозреваемая покинула место своего жительства в городе Волжский Волгоградской области и направилась в город Волгоград якобы для трудоустройства, оставив, при этом, свою малолетнюю дочь дома одну, несмотря на наличие у последней на тот момент простудного заболевания и повышенной температура тела, — сообщила информагентству Дарья Бунянова. — Кроме того, оставив дочь без присмотра в квартире на пятом этаже многоквартирного дома без средств связи, необходимого запаса продуктов питания и лекарственных средств, злоумышленница понимала, что дочь самостоятельно не сможет покинуть квартиру. 

К 23 марта, уточняют в СУ СК России по Волгоградской области, у девочки не оставалось ни крошки еды. В отчаянии ребенок вышла на балкон и позвала на помощь. 

— Сейчас 9-летняя девочка помещена в социально-реабилитационный центр, по результатам проведения медицинского обследования установлено, что её жизни и здоровью ничего не угрожает, — уточняет Буянова. — Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных следственных действий, в том числе дополнительный осмотр места происшествия, допросы очевидцев, инициирован выезд сотрудников органов опеки для обследования жилищных условий с постановкой вопроса о лишении родительских прав в отношении малолетней. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям  женщины по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. 

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