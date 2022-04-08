«Сидела, как мышка, не издавая ни звука»: соседи рассказали о заточении ребенка в квартире под Волгоградом

В 10-этажной новостройке в городе Волжском Волгоградской области 9-летняя девочка неделю провела взаперти без еды и помощи взрослых. Пока ребенок голодал и сутки за сутками ждал родную маму, в соседних квартирах волжане обнимали своих детей, готовили обеды и ничего не подозревали о творящемся ужасе. 8 апреля корреспондент ИА «Высота 102» пообщался с жильцами многоэтажки. Что известно о семье, обсуждаемой сегодня многими россиянами, — в материале информагентства.

Дом №46 в развивающемся микрорайоне города Волжского был сдан в эксплуатацию всего два года назад. Ухоженный двор, современные многоэтажки и тысячи жильцов, мало знакомые друг с другом. О женщине с 9-летней девочкой здесь известно совсем немного.

— Женщина с дочкой совсем недавно заселились в 25-ую квартиру, но я толком даже не знаю их в лицо, хотя мы живем на одной лестничной клетке, — рассказывает жительница квартиры №26 по имени Елена. — Она постоянно была на работе, насколько я знаю, поэтому я лишь пару раз видела ее дочку, которая гуляла одна во дворе. Девочка всегда выглядела опрятной и не вызывала какого-то подозрения. Хотя уже тогда меня удивляло, что она постоянно ходит одна.





Елена признается, что одиночество ребенка долгое время не давало ей покоя. Ровно до 23 марта, когда приключилась беда. О подробностях инцидента женщина рассказала со слов мужа, который в тот день находился дома.

— К нам в дверь позвонили из органов опеки и пояснили, что девочка с балкона на пятом этаже зовет на помощь. Сотрудники попросили мужа позвонить арендодателю, который сдает жилье, чтобы он открыл дверь, — рассказывает волжанка. — Муж позвонил хозяину, и через несколько минут прибежал его брат, который и открыл дверь. Истощенную девочку накормили и увезли на скорой помощи.





Самым удивительным для соседки оказалось то, что ребенок все эти дни даже не пыталась позвать на помощь. По словам Елены, шумоизоляция в новостройке оставляет желать лучшего. Все дни с 16 по 23 марта несчастная школьница оставалась в полном одиночестве, не издавая ни звука.

— До этого мы постоянно слышали их разговоры на кухне – до полуночи всегда был слышен топот детских ножек, — с содроганием в голосе рассказывает Елена. — Даже вчера я слышала разговор ее матери (мать девочки Ангелину Б. поместили под подписку о невыезде, - Прим.ред.), но ребенка все те 7 дней я вообще не слышала. Не хочется никого обвинять, но что-то странное во всей этой истории.

Новость об инциденте повергла в шок всех жителей дома, состоящих в чате собственников в мессенджере. Жительница квартиры №53, с которой удалось пообщаться корреспонденту ИА «Высота 102», говорит, что видела девочку на балконе за день до произошедшего.

— Днем я вышла из дома и тут же услышала детский голосок, подняла голову и увидела маленькую девочку, стоящую на балконе. Она у меня спросила, какое сегодня число, я ей ответила и дальше пошла по своим делам. Думала, что это просто какая-то детская игра или шалость, поэтому даже не придала этому значения, — признается девушка.

Из десятка опрошенных корреспондентом жителей дома никто, как оказалось, не знает ни имени, ни как выглядит мама девочки. При этом многие видели ребенка не раз одиноко гуляющей. Некоторые списывают данный факт на занятость 31-летней женщины.

— Неудивительно, что девочка осталась без присмотра, ведь в нынешней ситуации людям приходится вкалывать сутками, чтобы прокормить себя и своих близких. Поэтому я не решаюсь ее судить в данной ситуации, кто знает, что у них в семье происходит, — размышляет одна из соседок.

Корреспонденты ИА «Высота 102» попытались поговорить с матерью школьницы, однако дверь в квартиру так никто и не открыл. Известно, что квартиру в новостройке в городе Волжском 31-летняя Ангелина Б. вместе с дочкой сняли в феврале этого года. Девочка посещала школу, однако за несколько дней до своего заточения затемпературила и осталась дома. Как рассказали педагоги, все семь дней мать девочки врала о болезни ребенка.

В социальных сетях об Ангелине Б. информации крайне мало. Родилась в феврале 1991 года. К своим годам успела стать многодетной матерью — у Ангелины Б. кроме 9-летней дочери есть 7-летний сын и 5-летняя дочка. В отношении обоих малышей она уже лишена родительских прав. В Волжский женщина перебралась с дочкой из Среднеахтубинского района, а свое недельное отсутствие объяснила полицейским поисками работы в Волгограде.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области 8 апреля сообщили, что в отношении нерадивой матери готовятся возбудить уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Оказалось, что нерадивая мать на неделю бросила в квартире ребенка с признаками простуды и температурой без еды. При этом волжанка осознавала, что в случае опасности ее дочь не сможет самостоятельно покинуть квартиру.

Мы продолжим следить за развитием ситуации.

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