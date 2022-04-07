«Девочка в отчаянии кричала с балкона»: волжанка на неделю заперла без еды 9-летнюю дочь в квартире

В городе Волжском Волгоградской области 31-летняя женщина обрекла на голодную смерть свою 9-летнюю дочку. Как стало известно ИА «Высота 102», волжанка заперла ребенка без еды в квартире и уехала на неделю в Волгоград. Спасти девочку удалось благодаря неравнодушным прохожим.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, 16 марта женщина сказала дочке, что должна уехать в Волгоград якобы по работе. Она заперла девочку одну в квартире, оставив ей из еды только батон хлеба и две пачки «Анакома». Несчастный ребенок понапрасну ждала скорого возвращения матери – прошел день, второй, третий. Связи с горе-родительницей у нее не было.

— Голодная и отчаявшаяся девочка вышла на балкон и начала звать на помощь, надеясь привлечь внимание неравнодушных прохожих,— рассказали в главе МВД информагентству. — Ее крики услышала одна из местных жительниц, которая позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, кому принадлежит квартира, и вызвали его. Приехавший арендодатель отпер дверь, и ребенок был спасен. Истощенную девочку передали в руки медиков.

Мать полицейские тоже разыскали и вызвали в отдел. Женщина рассказала полицейским, что уехала в Волгоград работать. Учителям же она говорила, что дочка приболела, поэтому не ходит в школу – педагоги поверили ей. Сейчас мамаша находится под подпиской о невыезде, и свою дочь она может больше не увидеть.