Расследования

«Девочка в отчаянии кричала с балкона»: волжанка на неделю заперла без еды 9-летнюю дочь в квартире

Расследования 07.04.2022 10:52
07.04.2022 10:52


В городе Волжском Волгоградской области 31-летняя женщина обрекла на голодную смерть свою 9-летнюю дочку. Как стало известно ИА «Высота 102», волжанка заперла ребенка без еды в квартире и уехала на неделю в Волгоград. Спасти девочку удалось благодаря неравнодушным прохожим. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, 16 марта женщина сказала дочке, что должна уехать в Волгоград якобы по работе. Она заперла девочку одну в квартире, оставив ей из еды только батон хлеба и две пачки «Анакома». Несчастный ребенок понапрасну ждала скорого возвращения матери – прошел день, второй, третий. Связи с горе-родительницей у нее не было.

— Голодная и отчаявшаяся девочка вышла на балкон и начала звать на помощь, надеясь привлечь внимание  неравнодушных прохожих,—  рассказали  в главе МВД  информагентству. — Ее крики услышала одна из местных жительниц, которая позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, кому принадлежит квартира, и вызвали его. Приехавший арендодатель отпер дверь, и ребенок был спасен. Истощенную девочку передали в руки медиков.

Мать полицейские тоже разыскали и вызвали в отдел. Женщина рассказала полицейским, что уехала в Волгоград работать. Учителям же она говорила, что дочка приболела, поэтому не ходит в школу – педагоги поверили ей. Сейчас мамаша находится под подпиской о невыезде, и свою дочь она может больше не увидеть.

Нерадивая мамаша, которая до этого уже потеряла право воспитывать вторую 5-летнюю дочь, приехала в Волжский из Среднеахтубинского района в феврале этого года. Еще один ее ребенок – 7-летний сын – остался жить с отцом. С таким подходом к воспитанию женщина уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов, ее поставили на учет в ПДН. В Волжском полицейские дважды приходили на новую арендованную квартиру, чтобы проверить условия проживания девочки – все было в порядке.

Расследование уголовного дела в отношении женщины взяла на контроль прокуратура Волгоградской области.

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