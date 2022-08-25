В Волгограде задержали зачинщика резни у кафе "Пинта"









Житель Красноармейского района задержан за нанесение ножевого ранения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 23 августа 2022 года в полицию поступило сообщение о госпитализации 37-летнего мужчины от одного из кафе в Красноармейском районе. Медики диагностировали у пациента проникающие колото-резаные ранения живота и спины.



Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 25-летний мужчина. Между ним и потерпевшим произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка, в ходе которой подозреваемый достал нож и нанес несколько ударов оппоненту.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы.Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Как стало известно ИА "Высота 102", конфликт с резней произошел около кафе "Пинта".