Экология

Под Волгоградом проведут слушания по пункту хранения радиоактивных отходов

Экология 24.08.2022 09:31
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24.08.2022 09:31



В Волгоградской области организуют общественное обсуждение деятельности предприятия по хранения радиоактивных отходов, расположенного на территории Кузьмичевского сельского поселения Городищенского района. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

Из опубликованных документов следует, что предметом общественного обсуждения станут материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии ФГУП «РАДОН». В ходе обсуждения предстоит оценить воздействие на окружающую среду стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов. 

Заказчиком слушаний выступило  ФГУП «РАДОН». Само обсуждение пройдет с 26 августа по 25 сентября. Ознакомиться с материалами, включая предварительные данные оценки воздействия на окружающую среду, можно будет на сайте ФГУП «РАДОН».

Между тем, в облкомприроды так прокомментировали данную информацию.  

- Безопасность при обращении с радиоактивными отходами обеспечивают федеральные органы исполнительной власти. Экологическую экспертизу проектов намечаемой деятельности в сфере обращения с такими отходами проводит Росприроднадзор. Облкомприроды (в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду») обязан на своем сайте разместить уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) для ознакомления общественности, - рассказали в ведомстве. 

Между тем, в администрации Кузьмичевского сельского поселения Городищенского района оказались не в курсе предстоящих общественных обсуждений. 

- Это не входит в наши полномочия, - пояснили здесь. – Пункт радиоактивных отходов на территории поселения работает уже много лет. Что там с экологией и безопасностью, нам неизвестно. Но надеемся, что все в порядке. 

Фото сайта ФГУП "РАДОН"

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