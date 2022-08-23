«У них осталось семеро детей»: под Волгоградом погибла семья ведущих из Екатеринбурга

В Камышинском районе Волгоградской области накануне произошло смертельное ДТП с участием иномарки SsangYong, семиместной легковушки LADA Largus и рейсового автобуса Setra. Как стало известно ИА «Высота 102» в жуткой аварии погибли известные в Екатеринбурге ведущие мероприятий — 40-летний Роман Аставин и его супруга 42-летняя Светлана Алмазова-Аставина.

Пара возвращалась домой после совместного отдыха. В автомобиле также находилась мать Светланы — 64-летняя Ольга Алмазова и четверо детей. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. В больницу госпитализированы 3-летние девочки-двойняшки, 9-летний мальчик и 19-летняя девушка.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Журналистам информагентства удалось связаться с Любовью Козулиной. Именно в ее брачном агентстве познакомились Роман и Светлана.

— Света сама обратилась ко мне в брачное агентство. Роман у нас был приходящим диджеем, проводил мероприятия, — вспоминает Любовь. — Однажды Светлана была у нас на вечере и совершенно случайно познакомилась с Романом. Когда подавали горячее, она отдала свой ужин Роме. Он не ел целый день. Его такая забота тронула, они разговорились. Роман оставил Свете свою визитку, она ему позвонила и с тех пор они всегда вместе.

По словам женщины, с Романом она созванивалась буквально перед их отъездом с отдыха обратно в Екатеринбург.





— В субботу Рома должен был вести у нас мероприятие. Он мне сказал, не волнуйся, все успеем, — рассказывает собеседница информагентства. — Такое горе случилось… У них осталось семеро детей. А состояние отца Светы? Он сразу потерял жену, дочь и зятя.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 22 августа около 15.55 на 468 километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.





— По предварительной информации, 34-летний водитель — житель Республики Башкортостан за рулем автомобиля SsangYong двигался по трассе Р-228 со стороны Саратова в направлении Волгограда, где на 468 километре не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с встречным автобусом Setra под управлением жителя Республики Дагестан, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — После чего водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной LADA Largus под управлением 40-летнего водителя — жителя Екатеринбурга.





— У Романа и Светы до знакомства уже было за плечами по два брака. В новых отношениях они просто расцвели. Это была нереальная любовь. Они постоянно целовались. Стали вместе вести мероприятия. В браке у них родились двойняшки, — делится Любовь Козулина.





Кандидат психологических наук, доцент Светлана Алмазова-Аставина преподавала в Уральском государственном педагогическом университете. Ее мама Ольга Алмазова — кандидат педагогических наук, профессор — в этом же вузе заведовала кафедрой специальной педагогики и специальной психологии.





По уточненным данным регионального ГУ МВД, в результате аварии водитель, 42-летняя и 64-летняя пассажирки автомашины LADA Largus от полученных травм скончались. Госпитализированы пассажиры LADA Largus — 20-летняя девушка, две девочки в возрасте трех лет, девятилетний мальчик. Также в больницу попал водитель автомашины SsangYong.





В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам ИА «Высота 102» рассказали, что состояние пострадавших в смертельной аварии стабильное, оценивается как средней степени тяжести. Медики проводят дополнительные обследования. Перевод в другие медучреждения не требуется.





В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что по факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц.

Фото и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Светлана Алмазова-Аставина/vk.com / ГУ МВД России по Волгоградской области

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