В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП жителях Уфы и Екатеринбурга

Происшествия 23.08.2022 11:17
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23.08.2022 11:17
Пострадавшие в крупной аварии, которая произошла накануне на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышенском районе Волгоградской области, получают необходимую медицинскую помощь.
- Состояние пострадавших в аварии стабильное, средней степени тяжести. Медики проводят дополнительные обследования. Перевод в другие медучреждения не требуется, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, в Камышинском районе 22 августа на 468 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин SsangYong, семиместной «Лады Ларгус» и автобуса «Сетра». В результате погибли три человека – водитель и две женщины-пассажира «Лады Ларгус». Пострадали шесть человек: 3-летние двойняшки, 9-летний ребенок и женщина-пассажир из «Лады Ларгус», а также два человека из SsangYong. Все пострадавшие - жители Уфы и Екатеринбурга, которые ехали транзитом через Волгоградскую область.
В облкомздраве ранее сообщали, что в ЦГБ Камышина были госпитализированы 4 пострадавших, в том числе ребенок 9 лет в состоянии средней степени тяжести. Двойняшки также в состоянии средней степени тяжести были доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы.
По предварительной информации, SsangYong зацепил автобус, вылетел на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с семиместным автомобилем «Лада Ларгус».
В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что по факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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