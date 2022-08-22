Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса





С 1 сентября Сбер снизит комиссию по SberPay QR для всех категорий бизнеса.





Новый тариф будет доступен:





— в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг», вкладка «Точки»);





— на сайте банка в онлайн-калькуляторе.





Подробнее о том, как формируется тариф по торговому эквайрингу и SberPay QR, читайте на сайте банка.





- Видя растущую популярность сервиса среди партнёров и клиентов, мы хотим сохранить для торговых точек наиболее комфортные условия для приёма оплаты от клиентов и предоставить больше возможностей для повышения эффективности бизнеса, поэтому приняли решение снизить комиссию по SberPay QR с 1 сентября. SberPay QR — очень перспективный способ бесконтактной оплаты, выгодный для продавцов, удобный для покупателей и особенно актуальный сегодня в силу недоступности привычных ранее бесконтактных способов оплаты девайсами. Сегодня сервис даёт возможность расплачиваться смартфоном более чем в 500 тыс. торговых точках по всей стране, и их число продолжает расти. Бизнесу он позволяет снизить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов, а населению — оплачивать покупки, даже не имея с собой карты или наличных. При этом начисляются привычные бонусы от СберСпасибо, а все транзакции проходят быстро и безопасно, ведь конфиденциальность персональных данных гарантирована, -комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.





Сервис SberPay QR позволяет расплачиваться смартфоном даже без поддержки NFC в торговых точках по всей стране. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой, а саму карту с собой можно не носить — достаточно смартфона с приложением СберБанк Онлайн.











