Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса

Экономика 22.08.2022 13:40 Новости компаний
0
22.08.2022 13:40 Новости компаний
С 1 сентября Сбер снизит комиссию по SberPay QR для всех категорий бизнеса.
Новый тариф будет доступен:
— в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг», вкладка «Точки»);
— на сайте банка в онлайн-калькуляторе.
Подробнее о том, как формируется тариф по торговому эквайрингу и SberPay QR, читайте на сайте банка.
- Видя растущую популярность сервиса среди партнёров и клиентов, мы хотим сохранить для торговых точек наиболее комфортные условия для приёма оплаты от клиентов и предоставить больше возможностей для повышения эффективности бизнеса, поэтому приняли решение снизить комиссию по SberPay QR с 1 сентября. SberPay QR — очень перспективный способ бесконтактной оплаты, выгодный для продавцов, удобный для покупателей и особенно актуальный сегодня в силу недоступности привычных ранее бесконтактных способов оплаты девайсами. Сегодня сервис даёт возможность расплачиваться смартфоном более чем в 500 тыс. торговых точках по всей стране, и их число продолжает расти. Бизнесу он позволяет снизить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов, а населению — оплачивать покупки, даже не имея с собой карты или наличных. При этом начисляются привычные бонусы от СберСпасибо, а все транзакции проходят быстро и безопасно, ведь конфиденциальность персональных данных гарантирована, -комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.
Сервис SberPay QR позволяет расплачиваться смартфоном даже без поддержки NFC в торговых точках по всей стране. При оплате SberPay бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой, а саму карту с собой можно не носить — достаточно смартфона с приложением СберБанк Онлайн.
Подробнее о SberPay QR: для бизнеса, для частных клиентов.
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермеры22.08.2022 18:19
Экономика 22.08.2022 18:19
Волгоградский «КАУСТИК» стал первым химическим предприятием региона - участником образовательного кластера22.08.2022 15:35
Экономика 22.08.2022 15:35
Банк «Открытие» запустил накопительный счет в юанях22.08.2022 15:01
Экономика 22.08.2022 15:01
Сбер расширяет аудиторию клиентов с льготными условиями потребительского кредитования22.08.2022 14:37
Экономика 22.08.2022 14:37
Банк «Открытие» подарит деньги новым клиентам-предпринимателям22.08.2022 12:53
Экономика 22.08.2022 12:53
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской области22.08.2022 12:23
Экономика 22.08.2022 12:23
Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше средней22.08.2022 11:18
Экономика 22.08.2022 11:18
ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО22.08.2022 11:00
Экономика 22.08.2022 11:00
Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей22.08.2022 09:57
Экономика 22.08.2022 09:57
ВТБ запускает новый вклад под 7,4%22.08.2022 09:40
Экономика 22.08.2022 09:40
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых19.08.2022 15:09
Экономика 19.08.2022 15:09
ВТБ Лизинг запустил выгодное предложение для аграриев19.08.2022 15:06
Экономика 19.08.2022 15:06
Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше19.08.2022 14:30
Экономика 19.08.2022 14:30
«Росгосстрах Жизнь» запустила программу с фиксированным доходом в юанях для private клиентов банка «Открытие»19.08.2022 13:38
Экономика 19.08.2022 13:38
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%19.08.2022 13:04
Экономика 19.08.2022 13:04