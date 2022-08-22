ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО





Клиенты малого и среднего бизнеса ВТБ могут подключить три дополнительные опции по расчетно-кассовому обслуживанию на специальных условиях – 1 рубль в месяц за опцию, а также получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате. Акция по поддержке предпринимателей будет действовать до конца года в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для всех клиентов банка.





Воспользоваться условиями акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Дополнительные опции помогают существенно увеличить объем операций, включенных в пакеты услуг для бизнеса. Это переводы до 100 тыс. рублей в месяц на счета физлиц в ВТБ и другие банки в рамках опции «Персональные переводы», до 50 дополнительных платежей на счета юрлиц в другие банки в рамках опции «Платежи плюс», а также внесение до 500 тыс. рублей наличной выручки на счет в отделениях и через банкоматы по бизнес-картам благодаря опции «Касса плюс».





Опции за 1 рубль доступны для подключения ко всем пяти пакетам услуг для бизнеса ВТБ: «На старте», «Всё по делу», «Самое важное», «Всё включено» и «Большие обороты». В рамках акции клиенты также могут получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате (кроме «На старте» с бесплатным обслуживанием).





Активировать предложение можно в разделе программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.





ВТБ запустил комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса «Бизнес-лига ВТБ» весной 2021 года. Она включает три премиальных уровня: «Профи», «Мастер» и «Легенда». Основой программы являются сервисные бонусы, которые доступны действующим клиентам при активном использовании банковских услуг. Клиенты получают преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнеров.





Подробная информация о мерах поддержки бизнеса от ВТБ на сайте банка.







