Экономика

Каждый второй россиянин верит, что самостоятельно заработать состояние легко

Экономика 18.08.2022 19:29 Новости компаний
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18.08.2022 19:29 Новости компаний


Выиграть в лотерею и получить наследство — самые простые способы разбогатеть, убеждены большинство россиян, опрошенных СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». При этом каждый второй верит, что любой человек может своими силами без стартового капитала и чьей-либо финансовой поддержки создать всемирно известный бренд и заработать состояние.
«Как вы добились успеха?» — этот вопрос входит в топ самых часто задаваемых  состоятельным людям. А истории домохозяек, школьных учителей и даже бездомных, которые стали бизнесменами мирового масштаба — одна из излюбленных тем статей и интервью журналистов по всему миру.
Оказалось, что транслируемым на публику биографиям миллионеров и миллиардеров верит каждый второй россиянин (21% «верит», а еще 31% «скорее верит»). С точки зрения каждого четвертого опрошенного (26%), такие истории всегда приукрашены и ни один крупный предприниматель никогда не раскроет всю подноготную того, как он развил бизнес и заработал состояние. Каждый десятый респондент скептически относится к подобным публикациям, а каждый восьмой считает такие материалы рекламными.
Россияне убеждены, что самые простые способы стать богатым — выиграть в лотерею (23%), инвестировать в ценные бумаги (15%), получить наследство (13%) и т.д.
Самый надежный способ разбогатеть — научиться делать самостоятельные накопления, формировать пассивный доход и грамотно пользоваться финансовыми инструментами, — говорит Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь». Отлично справиться с этим  помогают инвестиционно-накопительные продукты с регулярными взносами. С помощью таких продуктов легко приумножить свой доход и даже стать миллионером, ничего не теряя. Недавно СК «Росгосстрах Жизнь» предложила клиентам банка «Открытие» именно такой продукт – «Стратегия на пять». Более того, у каждого клиента, заключившего договор по этой программе с ежегодным взносом от 165 000 рублей и выше до 31 сентября 2022 года есть шанс увеличить свой капитал на 1 млн руб. Все оформленные договоры, начиная с 20 июля, соответствующие этим условиям, примут участие в розыгрыше денежного приза.
«Стратегия на пять» — это накопительная программа с ежегодными взносами от 50 тыс. руб. и сроком на пять лет. На каждый внесенный платеж СК «Росгосстрах Жизнь» добавляет кешбэк 21,23%. С этой программой легко можно стать миллионером. Чтобы за пять лет накопить 1 млн руб., нужно раз в год вносить по 165 тыс. руб. К ним страховщик приплюсует 35 тыс. руб. и к окончанию срока действия договора у клиента на счету будет минимум 1 млн рублей. Работающий  клиент может воспользоваться включенным в программу сервисом «Налоговый консультант» для получения социального налогового вычета и увеличить итоговую сумму на 78 тыс. руб.

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