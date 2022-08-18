Какое оборудование востребовано на складе

Полезно знать 18.08.2022 13:04 Реклама
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18.08.2022 13:04 Реклама
Оборудование для складских работ выбирают, исходя из габаритов помещения и планируемых нагрузок. Его использование позволяет упростить и даже автоматизировать рабочий процесс. Ресурс Advanta-Krasnodar.ru поможет в выборе качественного и надёжного оборудования для склада за приемлемую цену.
Какая техника применяется для работы с грузами
1. Ручные и электрические тали. Эти простые устройства играет важную роль в работе с грузами. Ручные тали – червячные или шестерённые конструкции, снабжённые грузоупорным тормозом. Они позволяют поднимать вес на значительную высоту. Ручные тали требуют больших трудозатрат в сравнении с электрическими. Электрические конструкции могут работать дистанционно, увеличивая грузооборот склада.
2. Рохли используют для перевозки грузов из грузовой машины на склад или обратно. Эти гидравлические тележки позволяют перемещаться даже в плотно заставленном помещении склада. Гидравлика упрощает работу с транспортируемым грузом.
3. Ножничный подъёмник – это платформа для доставки товара на требуемую высоту. Применяется в работе с малыми высотами, в районе 1-3 м. Бывают как стационарные разновидности подъёмников, так и подвижные. Вторые дают возможность доставить товар к месту комплектации или хранения. Подъём груза осуществляется за счёт пневматического цилиндра.
4. Штабелер позволяет компактно размещать товар в стеллажах. Применение такой техники даёт возможность сэкономить пространство склада. Используя такое оборудование, удобно осуществлять погрузку и выгрузку товаров из грузовых машин. Применять штабелеры лучше на ровных поверхностях. Бывают как ручные, так и электрические модели штабелёров. В работе техники может использоваться фиксатор высоты, определяющий высоту, куда должен быть поднят товар.
5. Погрузчики, могут быть разных типов. Наиболее просты и безопасны электрические модели – они способны работать как снаружи склада, так в помещении или внутри грузовой машины. В процессе работы не выделяется вредных веществ. Погрузчики с ДВС должны работать на открытых площадках – они обладают большей грузоподъёмностью, но имеют массивные габариты. Рабочие модули погрузчика можно заменять. Обычно в процессе погрузки или выгрузки используются вилы.
Различного рода тележки, паллеты и ящики тоже относятся к складскому оборудованию. Хотя это расходный материал, без них работа склада была бы невозможной. Такое оборудование тоже нужно своевременно приобретать, ремонтировать и пополнять.
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